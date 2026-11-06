La Fiscalía prevé reforzar el próximo año con un quinto fiscal la sección contra la violencia sobre la mujer

El Fiscal Superior del Principado, Gabriel Bernal del Castillo, en la Junta General. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Superior del Principado de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, ha anunciado este viernes su intención de reforzar el próximo año con un quinto fiscal la sección específica de la Fiscalía dedicada a la lucha contra la violencia sobre la mujer, actualmente integrada por cuatro fiscales.

Bernal del Castillo ha explicado que la violencia de género constituye una de las principales preocupaciones de la Fiscalía y ha destacado la necesidad de potenciar esta sección ante el incremento de su carga de trabajo.

El Fiscal Superior ha presentado la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025 ante la Comisión de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos de la Junta General del Principado, donde ha señalado que la ampliación de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, derivada de la Ley Orgánica 1/2025, ha supuesto también un aumento de la carga de trabajo para la Fiscalía.

A esta circunstancia se suma, según ha explicado, el reajuste de la actividad de los fiscales de la sección provocado por la comarcalización, lo que hace necesario reforzarla para afrontar las nuevas necesidades.

Bernal del Castillo ha recordado que la sección específica contra la violencia sobre la mujer fue creada en 2024 y ha subrayado que la Fiscalía mantiene su "especial atención" a un fenómeno que considera "verdaderamente sangrante".

El Fiscal Superior ha situado además los delitos contra la libertad sexual entre los ámbitos que generan mayor preocupación, al registrar en 2025 un incremento del 28 por ciento respecto al año anterior y detectar una creciente presencia de menores tanto entre las víctimas como entre los autores.

A su juicio, esta situación pone de manifiesto un problema en la transmisión a los jóvenes de valores como "la igualdad y la tolerancia".

Ha explicado que la mayor parte de los delitos contra la libertad sexual, "esto es una obviedad es un dato y es difícilmente controvertible" tiene como víctimas a las mujeres de alguna manera se puede relacionar en todos los delitos contra la libertad sexual con el problema de la violencia sobre la mujer.

"Por supuesto también hay casos en los que hay varones que son víctimas de delitos sexuales pero la mayor parte se cometen sobre mujeres, así que hay una evidente relación entre el problema de violencia sobre la mujer y el problema de los delitos contra la libertad sexual una clara conexión porque no deja de ser sino una forma o manifestación de violencia también sobre la mujer", ha indicado.

Ha insistido además en que "es preocupante la edad temprana en la que se están cometiendo a veces delitos contra la libertad sexual sobre las víctimas" ya que se están detectando casos de gente muy joven que comete este tipo de delitos.

Pese a la evolución de determinados delitos, Bernal del Castillo ha defendido que Asturias continúa siendo una comunidad "relativamente tranquila" en términos de seguridad y ha señalado que las cifras de delincuencia no son especialmente llamativas en comparación con otras comunidades autónomas.

"Asturias es segura", ha resumido el Fiscal Superior, que ha destacado la existencia de "paz social" y el compromiso de la Fiscalía, la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener este nivel de tranquilidad ciudadana.