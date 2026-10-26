Flórez Lozano reivindica el "envejecimiento activo" para potenciar la autonomía y la dignidad de las personas mayores

Presentación en la Junta General del libro 'Envejecimiento saludable y feliz: lecciones para vivir más y mejor'. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El catedrático José Antonio Flórez Lozano ha abogado este lunes por potenciar un "envejecimiento activo" que impida el deterioro patológico y garantice el "mayor grado de independencia y de autonomía" posible en las personas mayores, durante la presentación de su libro 'Envejecimiento saludable y feliz: lecciones para vivir más y mejor'.

En el acto de presentación en la Junta General han participado Francisco Rodríguez, José Antonio Vega, que junto a Ramón Cacabelos han escrito los prólogos de la obra. Flórez Lozano ha subrayado la importancia de mantener la independencia durante la vejez al remarcar que "ser persona implica dignidad", lo que conlleva "la capacidad de tomar decisiones, incluso de negar ciertos tratamientos médicos".

El autor ha defendido la necesidad de cultivar una "longevidad consciente" basada en "cuidados conscientes" para reducir la carga de estrés sostenido que deteriora las células y órganos a lo largo de los años. Según ha expuesto, esta presencia constante ayuda a evitar situaciones de riesgo como las caídas y a controlar la acumulación de "intoxicación mental" que sufre el cerebro en la actualidad.

El catedrático se ha apoyado en las vivencias y reflexiones de destacados científicos y figuras centenarias para denunciar el "edadismo" o la discriminación por edad que genera temor en la tercera edad. Durante su intervención, ha apostado por afrontar el paso del tiempo con "sentido del humor" y una actitud de adaptación y aprendizaje continuo frente al aislamiento.

Por su parte, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha valorado la aportación de la obra al destacar que el libro del profesor Flórez recopila "experiencias personales" de hombres y mujeres mayores que relatan "sus dificultades, sus influencias y sus alegrías", al tiempo que ofrece una guía para abordar los 20 o 30 años de vida posteriores a la jubilación.

En el turno de los prologuistas, Francisco Rodríguez ha afirmado que los mayores "tienen mucho que contar comparados con los jóvenes" y ha manifestado que la labor científica dedicada a este ámbito "merece un homenaje". Por su parte, el catedrático José Antonio Vega ha recordado las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para cambiar la forma de pensar en relación con la edad y el edadismo, al tiempo que ha defendido el derecho a la compañía, a "seguir decidiendo" y a mantener proyectos e ilusiones en la vejez.