El fondo 'Gijón Invierte II' aprueba tres nuevas operaciones por 600.000 euros para empresas innovadoras

Comité Gijón Invierte. - GIJÓN IMPULSA

GIJÓN 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de inversiones del Fondo Capital Riesgo PYME Gijón Invierte II ha aprobado tres nuevas operaciones destinadas a impulsar proyectos innovadores en la ciudad, además de dos nuevos tramos de inversión para dos proyectos que ya formaban parte de su cartera, lo que suma un importe conjunto de 600.000 euros.

Este fondo, dotado con 5 millones de euros y cuyo socio único es el Ayuntamiento de Gijón, ha analizado estas iniciativas durante una reunión celebrada hoy. Los nuevos proyectos aprobados pertenecen a las áreas de 'green-tech', audiovisual y 'hr-tech', sectores considerados estratégicos por el Consistorio para el desarrollo de una economía más innovadora, sostenible y competitiva.

Con estas incorporaciones, el fondo ha alcanzado las 17 operaciones aprobadas y los 3.375.000 euros de inversión comprometida, una cifra que representa el 67,5 por ciento de su dotación total. Asimismo, los proyectos respaldados han contribuido a la creación de 117 empleos directos en el municipio.

Al término del comité, la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha destacado que "cada nueva inversión confirma que la ciudad cuenta con un instrumento útil y eficaz para apoyar a empresas con capacidad de crecer y generar oportunidades, permitiendo que proyectos sólidos encuentren el respaldo necesario para acelerar su desarrollo".

Pumariega ha subrayado además que "estas operaciones reflejan el compromiso del Ayuntamiento con un modelo económico basado en la innovación, la colaboración público-privada y la generación de empleo cualificado, apostando por empresas que fortalecen el tejido productivo local".