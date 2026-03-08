Fontcuberta llega este verano a la Plaza del Centro Niemeyer con la exposición 'Corales. Lo que Darwin pasó por alto' - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO/AVILÉS 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El reconocido artista y teórico de la imagen Joan Fontcuberta presentará este verano a la Plaza del Centro Niemeyer un extraordinario inventario de algunos de los corales más raros, singulares y hasta ahora poco conocidos, en una exposición que lleva por título 'Corales. Lo que Darwin pasó por alto', comisariada por Antonio Tabernero.

La muestra, que invita a reflexionar sobre los límites entre ciencia, ficción y creación artística, podrá visitarse del 15 de mayo al 13 de octubre de 2026, con entrada libre y gratuita, en el horario habitual de apertura de la Plaza: todos los días de 08:00 a 24:00 horas.

Durante la histórica expedición a bordo del Beagle, Charles Darwin recaló fugazmente en las Islas Galápagos y en las Islas Coco. Allí empezó a interesarse por los corales y muchos expertos sitúan en esas precoces observaciones el embrión de lo que luego sería la Teoría de la Evolución. Concluida la travesía, el primer libro que Darwin publicó fue un estudio sobre la formación de los arrecifes coralinos (1844).

En esta exposición Joan Fontcuberta revisita aquellos lugares para fotografiar los corales que pasaron por alto a Darwin y especula sobre el grado en que su evidencia podría haber implementado la formulación canónica del Origen de la Especies.