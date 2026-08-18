Foro acusa al Principado de dejar "en el limbo" a los niños de educación especial

Archivo - El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha acusado este martes a la Consejería de Educaciónn del Gobierno asturiano de dejar "en el limbo" a los niños que deben incorporarse a educación especial este curso.

"A pocas semanas del comienzo del curso escolar, hay familias asturianas que todavía no saben si sus hijos, que finalizan la etapa de Educación Infantil y deben pasar a Educación Especial, contarán con plaza escolar el próximo mes de septiembre y en qué centro serán escolarizados", ha señalado.

Pumares considera que la Consejería de Educación "está sumiendo en la incertidumbre a las familias, que reclaman información sin obtener una respuesta clara sobre la escolarización de sus hijos".

El dirigente forista lamentó que "ante las consultas realizadas por las familias, la respuesta trasladada desde la Consejería ha sido que hasta septiembre no se pondrán a estudiar caso por caso", recordando que "quedan apenas unas semanas para el inicio del curso".

El diputado de Foro Asturias ha recordado que se trata de niños que necesitan una transición especialmente cuidada de Educación Infantil a Educación Especial y de familias que tienen que organizar con antelación cuestiones fundamentales como el transporte, la conciliación, los apoyos o la adaptación al nuevo centro.

Ha exigido a la Consejería de Educación que "informe de forma inmediata e individualizada a todas las familias sobre la plaza y el centro asignado a sus hijos, explique cuántos menores se encuentran actualmente pendientes de asignación y revise estos expedientes antes del inicio del curso".

"Eva Ledo tiene que dar una respuesta inmediata, porque la planificación del próximo curso no puede dejarse para cuando el curso ya está encima, y mucho menos cuando estamos hablando de un alumnado que requiere una atención y una planificación específicas", concluyó Pumares, en un mensaje dirigido a la titular de Educación del Gobierno asturiano.