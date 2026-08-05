Foro Asturias carga contra Ovidio Zapico: No consentirá que oculte su incompetencia atacando a sus alcaldes

El secretario general de Foro Asturias y portavoz en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, antes de la visita institucional de Foro Asturias a la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y portavoz en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha criticado este miércoles, en Gijón, el comportamiento "absolutamente populista y absolutamente irresponsable" del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, Ovidio Zapico.

A este ha acusado de dedicarse día tras día "a insultar, a faltar el respeto y a poner en marcha medidas que no tienen ningún sentido y, además, hacerlo sin ningún tipo de diálogo".

"No vamos a consentir que Ovidio Zapico oculte su incompetencia atacando a alcaldes o alcaldesas de Foro", ha advertido, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de realizar la visita institucional de Foro Asturias a la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que ha estado acompañado de la presidenta de este partido y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, entre otros representantes 'foristas'.

Se ha quejado, por ello, de que el consejero se dedica a "insultar", en lugar de buscar fórmulas que permitan incrementar la oferta de vivienda, de poner en marcha medidas que de verdad ayuden a todos los jóvenes, y no tan jóvenes, que son incapaces de acceder a una vivienda, ni en mercado de alquiler ni tampoco en mercado de compra.

Pumares ha contrapuesto la actitud de Zapico a la de la alcaldesa de Gijón, a quien ha atribuido haber 'salvado' el proyecto de viviendas para jóvenes en el antiguo solar de Peritos, por la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) y la inversión en saneamiento y abastecimiento de la EMA en la parcela.

En la misma línea, ha aludido a la colaboración institucional en el municipio de Salas, gracias a la cual se va a instalar allí un centro de datos.

El dirigente de Foro Asturias ha insistido en que Zapico ha sido "incapaz" de aprobar todavía "absolutamente ninguna ley", a pesar de que cuenta con una consejería "mastodóntica que no sabemos muy bien a qué se dedica".

Dicho esto, ha asegurado que Foro tiende la mano al consejero si este quiere hablar de qué hacer para incrementar la oferta de vivienda o por todas aquellas personas que no puedan acceder al mercado del alquiler y que tampoco pueden adquirir una vivienda en propiedad.

Ha dejado claro a Zapico, eso sí, que no cuente con Foro Asturias si es "para perder el tiempo en dimes y diretes o para perder el tiempo en notas de prensa". Tampoco podrá contar con Foro "para que se lance ya a la campaña electoral, para ver qué votos puede sacar de una Legislatura perdida como consejero de un pésimo gobierno, que es el Gobierno de Barbón".

Pumares, en este sentido, ha hecho extensiva su crítica a todo el Ejecutivo asturiano. "Yo ya sé que hay determinados consejeros, determinadas consejeras, que muestran ya nervios por la cercanía de la cita electoral", ha llamado la atención, a lo que les ha trasladado que "todavía queda mucho tiempo y todavía se puede hacer mucho, mucho, mucho por Asturias".

A esto ha sumado que se precisa de un presidente regional que dé un paso al frente y lidere lo que tiene que liderar y no deje, a los consejeros "campar a sus anchas insultando y faltando el respeto, porque no tienen absolutamente nada que ofrecer y nada que aportar al conjunto de la sociedad asturiana", ha remarcado.

Unido a ello, el diputado 'forista' ha mostrado su deseo de que la Fidma sirva para esa reflexión, fruto de escuchar a los numerosos expositores, emprendedores y también a las familias que vienen aquí, y así escuchar las dificultades que tienen para continuar con sus empresas o para llegar a fin de mes.

Ha expresado su esperanza, a este respecto, en que eso haga recapacitar al Gobierno de Barbón y a algún consejero más que otro. Ha apostado, asimismo, por la cooperación y por ayudar a la ciudadanía, "que es lo que nos debe mover al conjunto de la clase política", ha apostillado.

Sobre la Feria de Muestras, ha resaltado que es el mejor ejemplo de la Asturias que funciona y que trabaja. Ha lamentado, por ello, que vayan a pasar por ella muchos dirigentes, muchos políticos a visitarla y a contarnos "también su libro y a lanzarnos muchísimos eslóganes". "La pena es que pasen ellos por la Feria, pero no pase la Feria por ellos", ha opinado.

ELECCIONES 2027

Preguntado sobre si Foro Asturias concurrirá en solitario o en coalición a las próximas elecciones de 2027, ha reiterado que "queda todavía mucho y queda muchísimo todavía por hacer".

Dicho esto, ha confiado en que puedan dar una alegría al conjunto de la sociedad asturiana y que por fin haya un cambio de políticas en Asturias.

"Y si los dirigentes políticos que pasan por aquí escuchan, como digo, a los expositores, escuchan a los emprendedores, seguramente sacan también eso mismo en conclusión", ha apuntado, a lo que ha indicado en que es "urgente" un cambio de políticas que, según él, debe venir de un cambio de gobierno.

Sobre ello, ha afirmado que sí puede garantizar que Foro Asturias "va a ser parte activa de ese cambio de gobierno". "Lo haremos como siempre pensando en el beneficio de la sociedad asturiana", ha agregado.

Pumares, además, ha animado al Gobierno de Barbón a que, aunque ya vea muy cerca la cita electoral y sea consciente de que va a haber un cambio de políticas en mayo del año que viene, "no dejen su empeño y que siga, mejor dicho, que empiece a hacer cosas en beneficio del conjunto de la sociedad".