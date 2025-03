Foro busca apoyos para instar al Gobierno a no vincular las ayudas del transporte a multas en Zonas de Bajas Emisiones

Pumares afea al Gobierno central que fuerce a los ayuntamientos a multar a quien no tener dinero para cambiar de coche GIJÓN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado regional, Adrián Pumares, ha anunciado este martes, en Gijón, que presentará una iniciativa parlamentaria para que no se condicionen las ayudas al transporte público a la imposición de multas en las Zonas de Bajas Emisiones.

Así lo ha hecho, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del edil de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, quien ha avanzado una iniciativa plenaria similar que llevará al próximo Pleno.

Pumares, que ha rechazado poner multas mientras no sea estrictamente necesario, ha considerado que no tiene "ningún sentido" que, mientras que el Gobierno central no hace "absolutamente nada" para solucionar obras pendientes, como es por ejemplo el vial de Jove, que tienen impacto directo en la disminución de la contaminación y en la mejora de la salud, se pretenda descargar esas responsabilidades en los ciudadanos que, por el motivo que sea, no pueden cambiar su coche antiguo.

Ha lamentado, por este motivo, el cambio de criterio del Gobierno, que ha anunciado que las ayudas directas al transporte terrestre de viajeros y también las ayudas a las bicicletas van a tener como contrapartida la obligación por parte de los ayuntamientos de tener que multar, sin que valga simplemente contar con cámaras instaladas o hacer una labor pedagógica o de información.

"Nos oponemos totalmente a esto", ha dejado claro Pumares, quien ha señalado que en la iniciativa que irá al Parlamento asturiano van a pedir que se reclame al Gobierno de España que dé marcha atrás y que no condicione esas ayudas al transporte al hecho de que haya multas.

De no hacerse así, Foro plantea en su iniciativa que el Gobierno del Principado asuma las consecuencias y que ponga en marcha una partida presupuestaria que permita sustituir estas ayudas.

En tercer lugar, propone reclamar también al Gobierno central que acometa todas aquellas obras y actuaciones que redundan en beneficio de la ciudadanía a la hora de hablar de salud y que pueden suponer un impacto en la disminución de la contaminación.

Pumares ha llamado la atención sobre que el Gobierno de España, por un lado, diga que no va a hacer nada en el vial de Jove y que es muy caro y, por otro, pretenda que Gijón "multe a la ciudadanía por no tener dinero para cambiar de coche", ha recalcado.

"Mientras el Gobierno de España no cumpla con su responsabilidad, no ejecute obras que son imprescindibles para disminuir la contaminación como es el vial de Jove, Foro Asturias no va a colaborar en esta caza al ciudadano", ha adelantado.

"Y vamos a pedirle a la Junta General que tampoco sea cómplice", ha señalado el diputado regional, quien ha dicho esperar de esta que diga que no es razonable y que secunden esta iniciativa.

VIAL DE JOVE

En el caso de la iniciativa plenaria, se insta a la Secretaría General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que modifique las dos resoluciones del 6 de marzo de 2025, por la que se convocan la concesión de determinadas ayudas directas al transporte terrestre de viajeros y la concesión de ayudas directas para el fomento de los servicios públicos de préstamo de bicicletas, de manera que la nueva redacción considere efectiva la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones.

Esto se daría cuando exista normativa municipal vigente y de aplicación donde se establezca la delimitación legal y regulatoria sobre dichas zonas, pudiendo incluirse disposiciones transitorias que retrasen las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos y su régimen sancionador.

En el punto dos de la proposición, se propone instar al Ministerio de Transportes a que no ponga condicionantes, más allá de los estrictamente legales, al desarrollo de las Zonas de Bajas Emisiones, respetando en sus diferentes concesiones de ayudas, así como en otras resoluciones al respecto, los criterios legales, regulatorios y los periodos de información y aviso que cada entidad local haya determinado para poner en marcha las citadas zonas.

Barcia ha apuntado que, además, se plantea recordar al Ministerio la vinculación existente entre la Zona de Bajas Emisiones de Gijón, cuyo perímetro se encuentra situado en el barrio de la Calzada, con el desarrollo y ejecución por el Gobierno central de una alternativa al tráfico pesado que circula por este barrio hacia el puerto gijonés de El Musel, a través de la avenida Príncipe de Asturias.

El edil gijonés ha recordado que fue el Gobierno anterior de PSOE e IU quien pidió fondos europeos para el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones de La Calzada. Sin embargo, ahora ven que fondos solo estatales fuerzan a hacer algo que no quieren hacer, según él, con relación a las multas. Ha apuntado, asimismo, que tienen hasta finales de abril para presentar la solicitud ante el Ministerio.