Foro y Ciudadanos recriminan a la alcaldesa no "pelear" por el grado de Deportes

GIJON, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento gijonés, Jesús Martínez Salvador, ha remarcado este lunes que "pelear por el grado de Deporte es un deber de cualquier Gobierno que pretenda defender los intereses de Gijón".

"La alcaldesa de nuestra ciudad no lo ha hecho", le ha reprochado Martínez Salvador. "No ha movido un solo dedo para hacerlo realidad", ha agregado, según unas declaraciones remitidas por Foro tras el anuncio de la Universidad de Oviedo de que el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se implantará en Oviedo.

Martínez Salvador ha remarcado que durante el mandato de Foro se puso sobre la mesa una oferta "seria, rigurosa y atractiva para la Universidad de Oviedo, que detallaba las razones por las que Gijón era y sigue siendo la mejor opción para implantar esta nueva titulación", ha asegurado.

Al tiempo, ha recordado que en el Pleno de julio de 2019 llevaron una Proposición para instar al Equipo de Gobierno a seguir luchando por la implantación de este grado en el campus gijonés, como así lo defendieron también en el Debate sobre el Estado del Municipio, en el que presentaron una iniciativa para que el Gobierno local contactará con la Universidad de Oviedo, para adaptar la propuesta el máximo posible a las necesidades de la institución académica.

Por todo ello, ha visto importante que la alcaldesa explique a los gijoneses qué gestiones hizo para evitar que Gijón pierda esta "oportunidad".

Ciudadanos también se ha referido al anuncio de la Universidad de Oviedo. A este respecto, la concejala de Ciudadanos, Ana Isabel Menéndez, solicitará el documento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad para conocer el detalle de la reorganización y vislumbrar el papel de Gijón dentro de ese nuevo esquema, ya que Villaverde ni mencionó la ciudad en su presentación, según ella.

"Mucho nos tememos que una vez más Gijón se vea ninguneada por su cada vez menos escaso peso en el panorama regional", ha lamentado la edil.

A esto ha sumado que ni siquiera se sabe qué va a pasar con la residencia de estudiantes, "que parece ya se ha sumado al sempiterno conjunto de proyectos inacabados en la ciudad", ha recalcado.

"Es ineludible que la universidad haga públicos sus estudios para garantizar a la sociedad la objetividad en su toma de decisiones", ha apuntado Menéndez, quien ha recordado que Ciudadanos siempre ha huido de localismos y "guerras fraticidas" en la localización de los grados,

"Pero eso no es óbice para no alzar la voz cuando percibimos que las instituciones que tienen una responsabilidad con el territorio no ahondan en su cohesión social y territorial, y por ello exigiremos que Gijón, la ciudad más poblada de Asturias, tenga el papel que merece en ese Plan Estratégico", ha reivindicado.

Con todo, Menéndez ha tildado de "gran decepción" perder el grado de Deportes, aunque ha advertido de que no permitirán que el Equipo de Gobierno "se esconda detrás de este fiasco para justificar su inacción".

Ha recordado, al tiempo, que Ciudadanos llevó a Pleno hace un año la creación de una Fundación para atraer fondos públicos y privados destinados tanto al deporte base como a los clubes que compiten al más alto nivel, "y seguimos sin saber nada".

"La pérdida del grado de Deportes es decepcionante, pero no determinante para el desarrollo del Deporte y la Actividad Física en Gijón y si el Sr. Tuero se pone las pilas estaremos a su lado" ha añadido Menéndez.