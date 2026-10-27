Foro cuestiona la falta de avances en las reivindicaciones de Asturias tras la visita de Sánchez

Archivo - El diputado del Grupo Mixto-Foro Asturias, Adrián Pumares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha criticado la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Asturias por la ausencia de anuncios sobre las principales reivindicaciones pendientes de la comunidad, entre ellas el peaje del Huerna, la Autovía del Suroccidente, los accesos al puerto de El Musel y el Plan de Vías de Gijón.

En un comunicado enviado a la prensa este martes, Pumares ha cuestionado también las declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre la necesidad de contar con un Gobierno progresista en Madrid para negociar estas cuestiones. "¿Con quién lleva negociando todos estos años? ¿Quién gobierna España desde 2018?", ha planteado el dirigente de Foro.

Pumares ha asegurado que durante ese periodo no se han abordado, a su juicio, los asuntos pendientes de Asturias y ha puesto como ejemplo el vial de Jove, cuya licitación ha calificado de "fake".

Frente a la voluntad de Barbón de continuar las negociaciones con el Ejecutivo central, el portavoz de Foro ha señalado que su partido y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, han acordado compromisos con el Partido Popular para saldar la "deuda histórica" con Asturias en caso de que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Presidencia del Gobierno.

Pumares ha contrapuesto esos compromisos a la actuación de Barbón, al que ha acusado de anteponer los intereses del PSOE a la defensa de los intereses de Asturias.