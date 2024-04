Foro logra el apoyo de la Junta para "reprochar el fraude electoral que supuso la licitación del vial de Jove"

OVIEDO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta General, en el Pleno ordinario de este miércoles, ha aprobado a iniciativa de Foro y con el apoyo de PP, Vox, Covadonga Tomé del Grupo Mixto y la abstención de IU, y el voto en contra del PSOE, una proposición no de ley en la que se pide al Consejo Gobierno "reprochar el fraude electoral que supuso la licitación de las obras del vial de Jove en plena precampaña electoral para, pocos meses después de las elecciones municipales y autonómicas, pretender cambiar el 3 proyecto renunciando a la construcción de un túnel y limitando el proyecto a un vial en superficie".

En su punto dos la iniciativa pide ejecutar con urgencia y sin más retrasos las obras de acceso al puerto de El Musel que permitan sacar el tráfico pesado del barrio de La Calzada y sin afectar otros barrios de la ciudad de Gijón tras rechazarse el proyecto del Vial de Jove.

Este segundo punto si contaba con el apoyo de toda la Cámara, no así el primero rechazado por PSOE e IU. No obstante el proponente no ha admitido ni la enmienda de IU ni la votación por puntos que reclamaban junto al PSOE.

Así, el diputado socialista Ángel Ricardo Morales ha preguntado a Pumares si considera que "hablar de fraude electoral es la mejor manera de lavar la imagen de su partido en Gijón a costa del decoro de esta Cámara".

"Lo que interesa a los gijoneses es el punto 2 de esta proposición no de ley, lo fundamental y prioritario en este momento es encontrar una solución al mencionado acceso al Musel y llevarla a cabo en el plazo más breve posible", ha dicho el socialista.

El diputado del PP, Andrés Ruíz ha mostrado sus dudas respecto a si el Gobierno regional conocía el rechazo a esta infraestructura y ha destacado que su grupo votará a favor de esta proposición no de ley, como votará a favor de todas aquellas que se traigan "para exigir las responsabilidades justas".

La diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha indicado que la obra del víal de Jove se ha convertido en "un engaño superlativo", cuando se trata de la la obra fundamental para la descontaminación de la zona oeste de Gijón.

"Es tan clara la tomadura de pelo que poco más habría que decir para dejar en evidencia que nos enfrentamos a una de las mayores vergüenzas políticas a las que se puede someter a la mayor ciudad de Asturias", ha dicho.

Desde IU, Xabel Vegas, ha sido muy crítico con Pumares al que ha acusado de actuar de manera "totalmente partidista ha lamentado que Pumares y de defender una cosa en Gijón y otra diferente en la Junta General.

"Se ha olvidado de los vecinos y ha preferido usar este asunto como arma partidista para cobrarle facturas al secretario general de los socialistas gijoneses y no sé si quizás alguien de su propio partido en Gijón", le ha dicho Vegas, que ha añadido que Pumares ha perdido una oportunidad de oro para construir unidad en esta Cámara. "Teníamos esa posibilidad y usted la ha echado al traste. Ha demostrado que los vecinos de Gijón le importan muy poco y se lo digo con pesar", añadió.

Desde el grupo Mixto, Covadonga Tomé ha indicado que si vota a favor de la proposición es porque lo que quiere es que "verdaderamente se encuentre una solución para la salud poblacional de Gijón y para este tremendo problema que es el vial de Jove que evidentemente está esperando desde hace mucho tiempo".