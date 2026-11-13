Frente Ampliu celebra este sábado en Oviedo su primer acto en Asturias con el apoyo de Recortes Cero - FRENTE AMPLIU

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Recortes Cero ha convocado para este sábado el primer acto de Frente Ampliu en Asturias, en el inicio de la campaña electoral para los comicios generales del próximo 29 de noviembre. El encuentro tendrá lugar a las 18.30 horas en el espacio cultural El Manglar, situado en la calle Martínez Vigil de Oviedo.

En el acto intervendrán Kike López, tercer candidato de Frente Ampliu y miembro de la coordinadora de Somos Asturies; Carol Hevia, co-coordinadora de Sumar Asturies; Alejandro Moreiro, segundo candidato suplente y representante de Recortes Cero; Mariano del Prado, de Izquierda Unida, y Carolina Velasco, responsable de la agrupación obrera de Recortes Cero.

La convocatoria se enmarca en la apuesta de Recortes Cero por impulsar la unidad de las fuerzas progresistas situadas a la izquierda de la socialdemocracia. La organización considera que este espacio político debe promover candidaturas unitarias para hacer frente a las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y de sus representantes.

En este sentido, Recortes Cero ha trasladado su apoyo a Frente Ampliu para las elecciones al Congreso, al considerar que representa el ámbito de mayor unidad entre las candidaturas que concurren. Para el Senado, respalda la candidatura de Senadores por la Democracia, surgida de la sociedad civil.

La organización sostiene que el espacio político situado a la izquierda del PSOE reúne a más de cinco millones de personas y cuenta con un potencial que, a su juicio, va más allá de los partidos con representación parlamentaria. En este ámbito incluye también a fuerzas municipalistas y organizaciones sociales vinculadas a la defensa de la sanidad, la educación y los derechos laborales.