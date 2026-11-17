El candidato de Somos por Frente Ampliu, Kike López y la diputada del Grupo Mixto, portavoz de Somos, Covadonga Tomé. - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura del Frente Ampliu ha defendido este martes como una de sus principales medidas el establecimiento de un impuesto del 3% a las grandes fortunas para incrementar la recaudación y destinar esos recursos al refuerzo de los servicios públicos, con inversiones en vivienda, sanidad, educación, cuidados y transporte público.

En atención a los medios de comunicación diputada de la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, acompañada por el candidato de Somos Asturies al Frente Ampliu, Kike López, han señalado entre las grandes fortunas asturianas que, a su juicio, deberían contribuir mediante este impuesto.

Tomé y López reunieron a la prensa frente a Quirónprevención para recordar que el presidente de Quirón, Víctor Madera, nació en Oviedo y los medios calculan que su fortuna oscila entre los 600 y los 1.000 millones de euros, aunque la mayor parte de su dinero, según las informaciones hechas públicas, está en Luxemburgo.

Tomé ha defendido que esta medida permitiría obtener recursos para "seguir construyendo hospitales, construyendo escuelas" y contratar personal en los ámbitos de la sanidad, la educación y los cuidados, además de reforzar los servicios de bomberos y mejorar la red ferroviaria.

En este sentido, ha criticado también que empresas como Alimerka esté "tratando de recortar derechos" y descansos a sus trabajadoras mientras mantiene su actividad empresarial, y ha cuestionado el apoyo que, a su juicio, recibe Alsa por parte del Gobierno asturiano frente a otras alternativas de transporte público como el ferrocarril.

La formación ha reclamado además que no se siga destinando dinero público "a concertados y privados en sanidad" y ha defendido que los recursos obtenidos mediante el impuesto a las grandes fortunas permitan garantizar un acceso digno a la vivienda y reforzar las plantillas de los servicios públicos.

"Hay que agarrar a las grandes fortunas, hay que ponerles unos impuestos, un 3% a esas grandes fortunas", ha defendido el Frente Amplio, que considera que esta recaudación debe contribuir a mejorar los servicios públicos y el transporte.