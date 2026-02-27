La FSA pide a Queipo que explique si pidió a los diputados asturianos que votasen en contra de las medidas sociales

El secretario de Política Municipal, Álvaro Valle. - EUROPA PRESS

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal, Álvaro Valle, ha criticado este viernes la unión del Partido Popular y la "ultraderecha" de Vox este jueves en el Congreso para votar en contra de los intereses de la mayoría social y se ha dirigido al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo para pedirle que aclare si ordenó a los diputados asturianos votar en contra de las medidas del escudo social.

"Queipo siempre se caracteriza por trasladar a los diputados nacionales esa responsabilidad en la votaciones, entonces yo quería preguntarle directamente que le dijo él a sus diputados asturianos en Madrid para justificar el voto en contra a esas medidas tan importantes que beneficiaban a tantos asturianos especialmente como digo a los más vulnerables", dijo.

Valle, en declraciones a los medios, ha lamentado que el PP y la "ultraderecha" se olvidan una vez más de "lo realmente interesante de la política, del objetivo común que al menos desde el PSOE tienen y que es mejorar la vida de las personas".

Ha indicado que desde el PSOE Asturiano tienen claro que a partir de ahora el grupo parlamentario va a trabajar para que estas medidas que ayer no lograron salir adelante puedan hacerlo.