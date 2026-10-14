La FSA-PSOE aprueba las candidaturas para el 29N, con Adriana Lastra de cabeza de lista al Congreso

Comité Autonómico de la FSA-PSOE - FSA-PSOE

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA) -PSOE ha aprobado esta miércoles, con un apoyo del 94% y en una reunión celebrada en Oviedo, las candidaturas al Congreso y al Senado por Asturias para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La cabeza de lista al Congreso de los Diputados será la exvicesecretaria general del PSOE y actual Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

El resto de nombres que componen la candidatura al Congreso son, por orden, los de Roberto García Morís (Siero), María Álvarez Collada (Colunga), Pablo García García (Langreo), María Begoña Menéndez Canal (Gijón), Jorge Expósito González (Mieres) y Ana Belén Menéndez Fernández (Siero). Como suplentes figuran Iván Fernández García (Corvera), Cecilia Pérez Sánchez (El Franco), e Iván Allende Toraño (Piloña).

Por lo que se refiere al Senado, la encabeza Iván González (Langreo), con Silvia Suárez Rodríguez (Mieres) y Gilberto Alonso Suárez (Belmonte) como suplentes. Como segundo titular ha sido designada María Aránzazu González (Vegadeo), con Sergio Sanzo (Avilés) y María Virginia Gil (Gijón) de suplentes. Por último, el tercer titular es Julio Tamés (Llanes), con María Sandra Palacios (Gijón) y Miguel Ángel Fernández (Caso) de suplentes.

Según la dirección de la FSA-PSOE, se trata de una candidatura "potente, representativa de la fortaleza y del equilibrio territorial de la FSA-PSOE, que aúna experiencia política y de gestión y conocimiento de las necesidades y las prioridades de Asturias con la necesaria renovación que permite profundizar en la conexión con la sociedad".

Tal y como remarcó en su intervención el secretario general y presidente del Principado, Adrián Barbón, en su intervención ante el Comité, la candidatura parte con el objetivo de "dejarse la piel, como lo hará el conjunto del partido, para recuperar el tercer diputado, ganar las elecciones en Asturias" y seguir garantizando en España un gobierno "de progreso y de futuro".