Fundación Caja Rural Asturias y Amicos impulsan 'Bosque Azul Asturias' para recuperar los bosques marinos del litoral

La Fundación Caja Rural Asturias y la asociación Amicos presentan el proyecto 'Bosque Azul Asturias' en el puerto de Cudillero. - FUNDACIÓN DE CAJA RURAL DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural Asturias y la asociación Amicos han presentado este lunes el proyecto 'Bosque Azul Asturias', una iniciativa centrada en la restauración de los fondos marinos mediante la recuperación de los bosques de kelp en la costa asturiana, un ecosistema clave para la biodiversidad y especialmente degradado en los últimos años.

La presentación se ha celebrado en el puerto de Cudillero en el marco de una jornada de restauración ambiental en la que han participado cofradías de pescadores de Cudillero y Luarca, activistas medioambientales, técnicos de Amicos, así como colaboradores de las universidades de A Coruña y Oviedo y representantes de Caja Rural de Asturias y su Fundación.

Durante la actividad se llevó a cabo una acción de restauración consistente en la suelta al mar de soportes de Laminaria ochroleuca, una especie fundamental para la regeneración de los ecosistemas submarinos. La iniciativa tuvo continuidad posteriormente en aguas de Luarca con una segunda jornada de intervención.

El proyecto nace con un doble objetivo: contribuir a la recuperación de los ecosistemas marinos del litoral asturiano y fomentar la inclusión social mediante la participación activa de personas con discapacidad intelectual, que cuentan con formación especializada en restauración ambiental.

Las acciones están lideradas por activistas de Amicos, especializados en la recuperación de especies como gorgonias, laminarias y zostera, quienes además desarrollan labores de sensibilización ambiental dirigidas a escolares, entidades y ciudadanía en general.

Los bosques de kelp desempeñan un papel esencial en el equilibrio ecológico marino, al actuar como refugio y zona de cría para numerosas especies, proteger la costa frente a temporales y contribuir a la mitigación del cambio climático gracias a su capacidad de absorción de dióxido de carbono.

El presidente de la Fundación Caja Rural Asturias, Fernando Martínez, ha señalado que este proyecto refleja "el compromiso con Asturias a través de iniciativas que generan un impacto positivo y duradero", destacando que "la sostenibilidad y la inclusión pueden avanzar de la mano".

Por su parte, el director general de Amicos, Xoán España, ha subrayado que el proyecto "pone de manifiesto el papel protagonista de las personas con discapacidad intelectual en ámbitos estratégicos como la conservación medioambiental", defendiendo su especialización y capacidad de liderazgo.