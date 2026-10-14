Fundación Caja Rural y FADE lanzan la tercera edición de 'Reduce tu huella' que ahora añade proyectos de compensación

La directora de Desarrollo de FADE, Leticia Bilbao y la directora de la Fundación Caja Rural, Eva Pando. - FADE

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Asturias y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) han presentado este miércoles la tercera edición del programa 'Reduce tu huella', que este año incorpora el apellido "y contribuye" para animar a las empresas asturianas a compensar la parte de sus emisiones que ya no pueden reducir con proyectos de absorción desarrollados en la región.

La directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando, ha explicado que el programa pretende que las empresas conozcan su impacto medioambiental negativo y calculen su huella de carbono. Además, deben verificarla mediante un centro homologado externo, registrarla en el registro del Principado de Asturias y elaborar un plan de reducción, obligatorio también para ese registro.

Para ello, ha detallado, el proyecto les ofrece primero información para que sepan "de qué están hablando" y para identificar las fuentes iniciales de emisión y poder reducirlas.

COMPENSAR CON PROYECTOS ASTURIANOS

Pando ha señalado que, aunque las empresas analizan cada año su huella y establecen un plan de reducción, "siempre queda una huella que ya no pueden reducir más". Por eso, este año se les plantea que compensen parte de ella con proyectos asturianos de absorción que, además, contribuyan al desarrollo territorial de la región.

Estos proyectos se canalizan a través de un fondo de contribución climática y demográfica creado por la Fundación Caja Rural de Asturias. Según ha explicado, los créditos de carbono para la compensación se obtienen gracias a obras que la entidad realiza para facilitar la vida personal y profesional de ganaderos que quieren vivir en el medio rural y de la ganadería.

De este modo, ha apuntado, las empresas reducen su impacto medioambiental y, a la vez, contribuyen al desarrollo del medio rural, "una forma también de minimizar las causas del cambio climático". Ha recordado que el abandono del medio rural favorece que los incendios, en gran medida provocados por el cambio climático, "se extiendan mucho más rápido, porque no hay personas que cuiden" el territorio.

Preguntada por otros tipos de proyectos, Pando ha indicado que lo que está oficializado en los registros de la Administración regional y del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) son los proyectos de plantación de árboles. Ha añadido que tanto la Unión Europea como el Gobierno central trabajan para incorporar otros créditos, procedentes de la agricultura o la biodiversidad, pero todavía no están estipulados ni cuentan con calculadora, por lo que de momento no se pueden ofrecer.

Por su parte, la directora de Desarrollo Empresarial de FADE, Leticia Bilbao, ha informado de que el programa lleva dos ediciones y que en cada una el objetivo es conseguir diez empresas, por lo que ya son veinte las que forman parte de la denominada comunidad 'Reduce tu huella', con la que se quiere organizar otras actividades a lo largo del proyecto. Este año se pretende que se sumen diez más.

Bilbao ha señalado que el objetivo es que sean fundamentalmente pymes y micropymes, aunque el proyecto está abierto a cualquier empresa. También se busca que no repitan y que no hayan participado en la convocatoria del Principado que apoya esta iniciativa, con el fin de que "cada vez sean más las empresas asturianas" que caminen hacia la reducción de emisiones y la sostenibilidad.