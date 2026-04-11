Fundación Caja Rural y Fundación Margarita Salas ponen en marcha la II edición del programa educativo "Art is..." - FUNDACIÓN CAJA RURAL ASTURIAS

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Asturias y la Fundación Margarita Salas ponen en marcha la segunda edición del programa educativo "Art is...", una iniciativa que busca fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas (STEM) entre estudiantes de secundaria de Asturias a través de la conexión entre ciencia, arte y territorio.

El proyecto de esta edición, denominado "Art is the sea", que se desarrollará en el IES Marqués de Casariego, de Tapia de Casariego, propone un enfoque innovador y transversal que combina conocimiento científico, creatividad y arraigo local.

A través de esta iniciativa, los alumnos explorarán cómo la ciencia y la tecnología están presentes en su entorno más cercano y cómo pueden convertirse en herramientas clave para el desarrollo sostenible de sus comunidades.

Así, cerca de 40 estudiantes de 3º de ESO de este centro participarán en una sesión formativa que les permitirá acercarse a conceptos vinculados a la economía azul, entendida como el conjunto de actividades económicas relacionadas con el mar que generan innovación, empleo y bienestar social respetando los ecosistemas marinos.

Posteriormente, transformarán ese conocimiento en piezas artísticas, como pinturas, relatos o performances, que se exhibirán en su localidad, implicando así a la comunidad en el proyecto.

Destacan desde la Fundación Caja Rural que las comunidades costeras, como Tapia de Casariego, se enfrentan a desafíos estructurales como la estacionalidad económica o la limitada diversificación de oportunidades laborales para los jóvenes. En este contexto, la economía azul se posiciona como una vía estratégica para impulsar un desarrollo sostenible basado en sectores como la biotecnología marina, las energías renovables, la pesca sostenible o la economía circular vinculada al mar.

Con iniciativas como esta, ambas fundaciones refuerzan su compromiso con la educación, la innovación y el desarrollo territorial, apostando por el talento joven como motor de futuro.