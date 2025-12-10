Fundación Caja Rural y Lacera formalizan la primera compensación de huella de carbono en el registro asturiano

Fundación Caja Rural de Asturias y Grupo Lacera formalizan la primera compraventa de derechos de emisión de CO2. - FUNDACION CAJA RURAL

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural de Asturias y Grupo Lacera han suscrito este miércoles un acuerdo para compensar 40 toneladas de CO2 a través de un proyecto de absorción promovido por la fundación, convirtiéndose Lacera en la primera empresa asturiana en compensar emisiones dentro del registro autonómico de huella de carbono.

El proyecto se desarrolla sobre 175 hectáreas de monte vecinal en Villares de Arriba (Ibias) y, según explican en una nota de prensa, genera derechos de carbono mientras impulsa mejoras en infraestructuras rurales, como pastizales recuperados, canalizaciones de agua, acondicionamiento de pistas, mangas ganaderas y pasos canadienses, beneficiando a la ganadería local y contribuyendo a la fijación de población en la zona.

La compensación adquirida por Grupo Lacera de 40 toneladas de CO2 equivale a la absorción de 267 árboles autóctonos, según las equivalencias del registro autonómico.

Con esta operación, Grupo Lacera refuerza su estrategia climática y liderazgo en sostenibilidad en Asturias, mientras que la Fundación Caja Rural de Asturias valida su modelo de compensación y desarrollo rural basado en activos forestales regionales.

Ambas entidades subrayan que esta colaboración marca un hito en el modelo asturiano de huella de carbono y abre nuevas oportunidades para proyectos locales con impacto medioambiental y social.