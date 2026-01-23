La Fundación EDP lanza 'Escuela de la Energía Universitarios' para impulsar proyectos sostenibles de jóvenes

Anuncio del programa. - FUNDACIÓN EDP

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EDP, en colaboración con Ashoka, ha puesto en marcha el programa 'Escuela de la Energía Universitarios', dirigido a estudiantes universitarios y de Formación Profesional interesados en transformar ideas en proyectos con impacto social y ambiental.

El programa tiene como objetivo identificar, acompañar y potenciar iniciativas innovadoras que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades, especialmente en áreas vinculadas a la transición energética y los grandes retos ambientales.

'Escuela de la Energía Universitarios' seleccionará 10 equipos de entre dos y tres jóvenes de 18 a 25 años, cuyos proyectos, aunque estén en fases iniciales, muestren potencial de impacto y compromiso con la sostenibilidad. Durante el programa, los participantes recibirán formación práctica en impacto social, cambio sistémico, liderazgo, storytelling e inteligencia artificial aplicada, además de acompañamiento experto para diseñar y poner en marcha sus iniciativas. Cada equipo podrá optar a una financiación de hasta 2.500 euros y participará en un encuentro presencial en Madrid, que culminará con un evento final ante un jurado especializado.

Según la directora general de la Fundación EDP, Vanda Martins, "con esta iniciativa queremos dar a los jóvenes las herramientas, la confianza y el acompañamiento necesarios para transformar sus ideas en soluciones reales para los grandes retos sociales y ambientales. Creemos firmemente en el talento joven como motor de la transición energética justa y del cambio positivo en las comunidades".

Por su parte, la directora general de Ashoka España y Portugal, Irene Milleiro, señala que "Escuela de la Energía Universitarios nace para ofrecer a estudiantes con inquietud y compromiso las herramientas y la confianza necesarias para convertir buenas ideas en proyectos reales con impacto. En un momento clave para la transición energética, es fundamental crear espacios donde las nuevas generaciones puedan experimentar, aprender y liderar soluciones sostenibles para sus comunidades".

Las temáticas prioritarias del programa incluyen eficiencia e inclusión energética, acción climática, economía circular, biodiversidad, movilidad sostenible, energías renovables y educación en desarrollo sostenible. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de febrero de 2026.

La Fundación EDP impulsa la educación como motor de cambio social, promoviendo el talento joven y ofreciendo herramientas para desarrollar su formación sin barreras sociales.