Garamendi sobre una posible moción de censura con Junts: "Lo que no es bueno para el país es la incertidumbre"

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, ha sido preguntado este viernes en Oviedo sobre una posible moción de censura con Junts y un supuesto adelanto electoral y ha asegurado que "la incertidumbre no es buena" y lo deseable es que haya certidumbre en el país.

"Nosotros nos tendremos que acoplar a lo que los partidos políticos decidan o en el Congreso decidan. Somos institucionales, siempre hemos sido y mantendremos la independencia, sentido de Estado, que es creer a nuestro país, y lealtad institucional. Por tanto, bueno, pues estaremos a la espera. Lo que sí es cierto es que la certidumbre no es buena. A nosotros nos gustaría que haya certidumbre en el país", dijo.

Así ha insistido en que "la política va por sus espacios" y habrá que esperar a ver lo que pasa el lunes, día para el que Junts ha anunciado su reunión.

Garamendi se ha pronunciado así ante las preguntas de los periodistas a su llegada al hall de la Reconquista de Oviedo, epicentro de los Premios Princesa de Asturias a cuya ceremonia de entrega acudirá esta tarde en el Teatro Campoamor.

Ha asegurado que el de hoy es "un día importante para Asturias, es un día importante también para España y también para lo que es la imagen de España" y ha considerado "un lujo tener a la Familia Real en este acto".

"Creo que estos premios explican qué es España, por qué España merece la pena y yo creo que es un día importante y por eso yo creo que en este caso, en nombre de las empresas españolas, pues aquí estoy para dar un apoyo explícito a los premios, a nuestro país, a la corona y también a Asturias, que es una gran tierra", dijo.