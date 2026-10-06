García resalta el crecimiento de la población registrado en las últimas décadas

Ángel García Y Raimundo Díaz - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel Gacía 'Cepi' y el concejal de Hacienda, Raimundo Díaz, han ofrecido este martes una nota de prensa en la que han repasado los últimos datos demográficos publicados en el portal municipal 'Siero en Cifras'.

Los indicadores, elaborados a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025, permiten conocer cómo está evolucionando la población del concejo.

Entre los aspectos que ha destacado Garcías, se encuentra el crecimiento de la población registrado durante las últimas décadas. Desde el año 2000, Siero ha incrementado su número de habitantes en un 11,9 %, situándose como el municipio asturiano que más población ha ganado en este periodo. En comparación, Gijón ha crecido un 1,4 %, mientras que Avilés (-9,6 %), Langreo (-21 %) y Mieres (-26,5 %) han experimentado descensos de población.

Otros indicadores puestos en valor por el regidor han sido que Siero cuenta con el mayor porcentaje de menores de 16 años de Asturias (12,4 %) y el menor porcentaje de población mayor de 64 años (24,2 %) entre los principales municipios de la comunidad autónoma.

La edad media de la población se sitúa entre los 49,8 y los 50 años. Siero registra un índice de dependencia de 55,1, el más favorable entre los grandes concejos asturianos, lo que refleja una mejor relación entre la población en edad activa y la población dependiente. Del mismo modo, presenta el indicador de juventud más elevado (46,9), por encima de Oviedo (41,7), así como una tasa de maternidad de 14,8.

Sobre los datos el primer edil aseguró que eso le hace ser optimista de cara al futuro. "Y hay que trabajar por mantener estos datos mejorarlos, incluso, si es posible. Que haya gente joven, que la población crezca. Eso tiene que ir acompañado de que haya actividad económica, de que haya trabajo, de que haya el mejor acceso posible a la vivienda, de que haya buenos servicios... son muchos los factores que tienen que darse para tener estos datos", ha explicado.

Finalmente, y con relación a los datos de población que maneja el Ayuntamiento y que difieren y son superiores a los del INE, García ha avanzado que una vez se terminen los pisos que ahora mismo se están levantando en Pola de Siero o Lugones en mayo de 2027 "vamos a estar muy cerca de los 55.000 vecinos".