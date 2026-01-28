García resalta el "esfuerzo inversor" para el saneamiento de Valdesoto

Ángel García, A La Derecha - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, han visitado este mediodía el avance de las obras del saneamiento de Cotiellos, Recuistu y La Piniella, en la parroquia de Valdesoto. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 884.473 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Tal y como recordaron los ediles, los núcleos de Cotiellos, Recuistu y La Piniella carecían de red de saneamiento, salvo una zona de La Piniella que cuenta con algún tramo de colector vecinal, aunque vertiendo al terreno natural.

El proyecto recoge la ejecución de un total de 2.982 metros de longitud en tubería PVC de D315 y 250 milímetros que dará servicio a unos 194 habitantes y que se conectarán al colector general del arroyo Valdesoto. Además, incluye la reposición de todos los caminos afectados por las obras.

Durante la visita el primer edil puso en valor el "esfuerzo inversor" por parte del Consistorio en materia de saneamiento. En este sentido, el alcalde destacó además "la inversión en este tipo de actuaciones para la parroquia de Valdesoto que desde 2015, que roza los 3.850.000 euros".