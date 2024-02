"La gente tiene que entender que Europa significa solidaridad", proclama la comisaria Ferreira

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Cohesión y Reformas, la portuguesa Elisa Ferreira, ha resaltado este jueves en Oviedo la importancia que tienen para las distintas regiones los fondos económicos que proceden de la Unión Europea. "La gente tiene que entender que Europa significa solidaridad", ha subrayado.

Ferreira ha participado en una charla abierta con el título 'Europa elige su rumbo: retos y oportunidades'. Ha sido en el Aula Escalonada del el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Ha estado acompañada del eurodiputado asturiano del PSOE Jonás Fernández. El acto también ha contado con la participación del presidente de la Fundación José Barreiro, Suso Sanjurjo y, en el papel de moderador, con el periodista José Ramón Patterson.

La Comisaria ha dicho que la democracia no consiste solamente en poder votar, porque es algo que va más allá y tiene que conllevar también un determinado desarrollo económico para que no se abran diferencias entre distintos territorios de la Unión Europea.

De ahí la importancia de las políticas de cohesión, ha explicado, para que las personas que viven en países menos favorecidos no se vean obligados a desplazarse y se produzca la temida "fuga de cerebros".

"Democracia también es desarrollo, no es solamente el derecho de votar", ha insistido Ferreira, que ha explicado que el modelo europeo tiene que ser comprendido por sus ciudadanos para que se movilicen y lo defiendan.

"No es perfecto, pero como la familia, cuando la familia no nos gusta tenemos que mejorar, no tenemos que romper la familia", ha comentado a los presentes, en una sala repleta de gente.

De cara al futuro, Ferreira está convencida de que se va a tener que hacer frente a muchos problemas, ahora desconocidos, pero ha explicado que la Unión Europea ya demostró en el pasado que es capaz de reaccionar de forma rápido, como ocurrió a la hora de articular fondos para la pandemia de COVID-19.

Ferreira ha estado este jueves también en Castilla y León. Ha explicado que ha visitado minas de carbón cerradas y que este viernes tiene previsto volver a hacer lo en Asturias.

Es precisamente para esa reconversión "verde" para la que también se han activado recursos importantes, a través del Fondo de Transición Justa, un mecanismo de compensación destinado a ayudar a las regiones con fuerte presencia industrial en el proceso de descarbonización. Entre esos territorios se encuentra Asturias, a la que corresponden 263 millones de euros para proyectos de esa índole, lo que la convierten en la región española que mayor dotación recibe de este mecanismo.

En cualquier caso, la Comisaria ha subrayado la importancia de aplicar los fondos que lleguen en sectores diversificados, para asegurarse el futuro. Además, ha dicho que resulta fundamental trabajar conjuntamente con las autoridades locales para conocer de primera mano cuáles son las prioridades más acuciantes.

Uno de los problemas a los que se va a enfrentar a Europa en los próximos años, según Ferreira, es el relativo a la pérdida de población. Las últimas previsiones estiman que en 2050 habrá unos 35 millones de ciudadanos menos en edad de trabajar,ha comentado.

En el coloquio se han abordado cuestiones de interés sobre la situación de la Unión Europea a escasos cinco meses de la celebración de las elecciones europeas, previstas en España para el 9 de junio. La participación en este acto público de la comisaria Ferreira supondrá la primera visita de un máximo responsable comunitario a la región desde el año 2009.

"La última legislatura europea ha sido muy importante en el desarrollo del proyecto común, y lo será también la próxima, cuando se materialicen muchas de las líneas estratégicas iniciadas", señaló Jonás Fernández.

Ferreira, que ha eludido hacer declaraciones a los periodistas antes de participar en el coloquio, se reunirá este viernes a las 9.45 horas con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Tras el encuentro ofrecerán una conferencia de prensa.