Geordie Greep actua en Oviedo el 13 de noviembre dentro de SON Estrella Galicia

Geordie Greep - SON ESTRELLA GALICIA

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El músico británico Geordie Greep, exlíder y fundador de la banda Black Midi, actuará el próximo 13 de noviembre en la sala Almacenes Kuivi de Oviedo, primera parada de su gira española dentro de la programación de SON Estrella Galicia.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, el artista presentará en directo The New Sound, su primer trabajo en solitario, con el que inicia una nueva etapa tras su trayectoria al frente de Black Midi. Después del concierto en la capital asturiana, la gira continuará el 22 de noviembre en Madrid y concluirá un día después en Barcelona.

Greep está considerado como uno de los compositores y guitarristas más destacados de la escena experimental contemporánea. Su álbum de debut en solitario, grabado entre Londres y Brasil junto a más de una treintena de músicos, combina influencias del rock, el jazz, el pop orquestal y los ritmos latinoamericanos. Las entradas para los tres conciertos ya se encuentran a la venta.