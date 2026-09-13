Gijón acoge desde este lunes el IX INCUNA Film Fest, con más de 20 películas sobre patrimonio industrial

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OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La IX Muestra Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales, Incuna Film Fest 2026, comienza este lunes en Gijón con la proyección de más de una veintena de películas, documentales y piezas audiovisuales sobre patrimonio industrial y memoria.

El Centro Municipal Integrado de La Arena acogerá las sesiones hasta el 18 de septiembre, todas ellas a partir de las 19.00 horas y con entrada gratuita. La programación aborda cuestiones como la memoria obrera, la industria, la arquitectura, el paisaje, la minería, la siderurgia, la artesanía y la transformación del territorio.

La muestra contará además el martes con una selección de fondos de Filmoteca Española, con materiales relacionados con la industria azucarera, la colección Tramullas y fondos históricos del NO-DO. Argentina, Brasil, Chile, Francia, Portugal y España están representados en esta edición, que se celebra como antesala de las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial de Incuna, previstas del 23 al 26 de septiembre en Gijón.