Gijón acoge nueva cátedra de la Universidad de Oviedo y Gonvarri por la transformación industrial

Firma d ela cátedra Gonvarri Metal Structures R&D, en Gijón. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

GIJÓN, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo y Gonvarri Metal Structures R&D han creado una cátedra conjunta para impulsar la innovación y la transformación industrial en Asturias.

Según una nota de prensa de la institución académica, la Cátedra Gonvarri Metal Structures R&D promoverá proyectos de investigación aplicada, actividades formativas y acciones de divulgación vinculadas a la sostenibilidad, la digitalización y el avance tecnológico en la industria

El convenio ha sido suscrito este martes en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, con la participación del rector, Ignacio Villaverde; del director general de Gonvarri Metal Structures, René Porrúa, y del director de la cátedra, Rubén Usamentiaga Fernández, catedrático del Departamento de Informática de la institución académica asturiana. Será este último el encargado de dirigirla.

Villaverde, por su parte, ha celebrado que la nueva cátedra "contribuye a reforzar el compromiso de la Universidad de Oviedo con el tejido industrial a través de la transferencia de conocimiento, para avanzar en ámbitos estratégicos como la digitalización o la sostenibilidad".

Además, ha querido agradecer a Gonvarri la confianza depositada en la institución académica asturiana para la puesta en marcha de esta cátedra que "avanza en la conexión de la actividad investigadora y el talento universitario con los desafíos reales de la industria", ha resaltado.

Porrúa, por su lado, ha destacado que esta cátedra "supone un paso más en nuestra apuesta por acercar la investigación al entorno industrial y generar soluciones con impacto real".

"Desde Gonvarri MS R&D, nuestro centro de investigación y desarrollo, trabajamos para transformar el conocimiento en innovación aplicada, impulsando el desarrollo del talento y reforzando su conexión con nuestros procesos productivos y el avance industrial de la compañía", ha agregado.

En esta misma línea, Usamentiaga Fernández ha señalado que "los primeros pasos de la colaboración se centrarán en la puesta en marcha de actividades de investigación y formación vinculadas a tecnologías aplicadas al ámbito industrial, así como al desarrollo de un entorno experimental en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón para el estudio y análisis de herramientas basadas en visión artificial en procesos industriales".

De forma paralela, se propondrá el desarrollo de actividades formativas vinculadas a la resolución de retos tecnológicos en el ámbito de la cátedra.

El citado convenio tendrá una vigencia de tres años y estará dotado con 35.000 euros anuales para apoyar el funcionamiento y las actividades de la cátedra.