Gijón acogerá el Pádel Tour Rafa Nadal Academy del 8 al 10 de mayo

Archivo - Rafael Nadal, en las instalaciones de su academia. - RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR - Archivo

GIJÓN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gijón volverá a formar parte del calendario del Pádel Tour de la Rafa Nadal Academy by The Adecco Group, con la celebración de una nueva prueba del 8 al 10 de mayo en las instalaciones de VAD4 Pádel.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, tras el éxito del pasado año, Gijón repite como sede en la tercera edición del circuito, de forma que se consolida como una de las plazas destacadas dentro de un Tour, que continúa creciendo tanto en participación como en implantación territorial.

Asimismo, han explicado que la prueba asturiana será la segunda parada del calendario 2026, tras el arranque en Santander, dentro de una temporada que recorrerá algunas de las principales ciudades del país como Madrid, Jerez de la Frontera, Valladolid, Estepona, Sevilla y Valencia, antes de la prueba final en Manacor.

En este sentido, la subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, Maribel Nadal, ha destacado la importancia de seguir consolidando el circuito en sedes estratégicas como Gijón.

"Estamos muy satisfechos de volver a Gijón, una ciudad que ya demostró el año pasado su gran conexión con el pádel y con nuestro circuito", ha resaltado Nadal.

"Seguimos trabajando para ofrecer una experiencia cada vez más completa a los jugadores, manteniendo nuestra esencia y apostando por el crecimiento sostenido del Tour tanto en España como a nivel internacional", ha agregado.

El Rafa Nadal Academy Pádel Tour by The Adecco Group afronta en 2026 su tercera edición tras cerrar un 2025 histórico, en el que el circuito reunió a casi 2.000 jugadores y confirmó su consolidación como una de las competiciones amateur de referencia en España. La prueba final que, como es tradición, se disputará en la Rafa Nadal Academy en Mallorca.

Además, el circuito continúa su proyecto de expansión internacional y en este 2026 Estados Unidos albergará nuevas pruebas en ciudades como Miami, Austin y Nueva York, confirmando la ambición global del proyecto. Italia también volverá a tener protagonismo con pruebas en Roma, Milán, Nápoles, Florencia, Torino y Ancona.

Además, el circuito mantiene su formato por equipos inspirado en la Hexagon Cup. Cada equipo estará compuesto por un mínimo de seis jugadores distribuidos en tres parejas por eliminatoria, garantizando al menos dos enfrentamientos por prueba y fomentando tanto la competitividad como la experiencia colectiva.

Las personas interesadas en participar podrán realizar la inscripción a través de la siguiente página web: https://torneos.metodika.es/tournaments/8481407-rna-padel-tour-2026-vad4-padel-gijon