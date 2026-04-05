Gijón acredita ante el Ministerio el cumplimiento de los objetivos del PERTE del Agua - GIJÓN

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agrupación Arrudos 100, integrada por la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y la Dirección General del Agua del Principado, ha remitido al Ministerio para la Transición Ecológica la documentación que acredita el cumplimiento de los objetivos exigidos en la segunda convocatoria del PERTE del Agua, financiado con fondos europeos Next Generation.

Según han informado fuentes municipales, las bases de la convocatoria establecen la obligación de haber ejecutado más del 40% del presupuesto a fecha de 6 de abril y de haber abonado los pagos correspondientes. Con las certificaciones del mes de marzo, la EMA ha transferido 3,956 millones de euros, lo que supone el 53,73% de la inversión prevista.

Entre las actuaciones destacan la implantación de sensores de fugas en la red de abastecimiento, con una inversión de 873.000 euros, y el desarrollo de herramientas informáticas para el tratamiento de datos, con 602.000 euros.

Entre las partidas pendientes, la de mayor cuantía corresponde a la puesta en marcha de sistemas de energías renovables en la potabilizadora de La Perdiz, donde las turbinas se encuentran en fase de fabricación mientras avanza la obra civil para su instalación.

Por su parte, los trabajos cuya titularidad corresponde a Cadasa y a la Consejería de Medio Ambiente suponen importes menores y se centran, principalmente, en la digitalización del depósito de Celles y en actuaciones en los aliviaderos de la cuenca del río Aboño.

El programa europeo concluye el próximo 30 de junio, fecha en la que deberán estar justificados todos los pagos de los proyectos seleccionados. A diferencia de la primera convocatoria, que contó con una prórroga de cinco meses, esta posibilidad no se contempla para las siguientes ediciones.