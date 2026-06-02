Gijón adjudica las obras de la calle Emilio Tuya por 543.379 euros

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GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes la adjudicación a Arposa 60 S.L. de las obras de remodelación de la calle Emilio Tuya, en el tramo comprendido entre la calle Aquilino Hurlé y la avenida de Castilla, por un importe de 543.379,30 euros y un plazo de ejecución de once meses.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, se trata de una remodelación integral, que afecta a las redes de la EMA, y por la que se eliminan los retranqueos, se amplían las aceras y la calzada. El 43 por ciento de la cuantía económica pertenece a Obras Públicas y el resto a la EMA.

Asimismo, se ha acordado designar con el nombre 'Jardín de la Agrupación Folclórica Los Collacios' la porción de espacio ajardinado integrada en el Parque de Fernando VI, en el barrio de El Cerillero.

También se ha admitido el texto consolidado de la RPT del Ayuntamiento, la concesión de una subvención de 40.000 euros a Femetal y la aprobación de las bases para la selección de 40 personas beneficiarias del Plan de Empleo, con una duración de un año.

Dentro del área de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, se ha aprobado la resolución del primer plazo de solicitud de la Convocatoria de subvenciones de Diversificación de Mercados 2026, por un importe de 50.000 euros.

APOYO A MAR DE NIEBLA

Por otra parte, fuera del Orden del Día, se ha dado luz verde al convenio con la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla para el desarrollo de cuatro programas de intervención social, por importe de 224.600 euros.

En concreto, se trata de los siguientes programas: Intervención Socioeducativa Infantojuventil, que atiende a niños, niñas y adolescentes de 13 a 16 años, con una dotación de 50.000 euros; Programa Oeste Joven, de dinamización juvenil en el barrio de La Calzada, con una dotación de 11.600 euros; el proyecto Eslabón, que es de trabajo a pie de calle para llegar a personas en situación de exclusión, dotado con 125.000 euros; y medidas de inserción sociolaboral, con dotación de 38.000 euros.

En el convenio se hace referencia también a una ampliación de crédito de 30.000 euros, que se destinará a apoyar un nuevo programa de cocinas comunitarias. Este convenio está en estos momentos en trámite de información pública, por lo que se tramitará una adenda próximamente para apoyarlo.