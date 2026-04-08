Gijón arranca la temporada de cruceros con el Queen Victoria y prevé 85.000 pasajeros en 2026

Crucero Queen Victoria , en el puerto gijonés de El Musel. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

GIJÓN, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El puerto gijonés de El Musel ha recibido este miércoles la llegada del crucero Queen Victoria, el primero de los 50 buques de pasajeros que se espera que atraquen en Gijón a lo largo de 2026, con más de 85.000 cruceristas y otras 32.000 personas de la tripulación.

Según una nota de prensa de la Autoridad Portuaria de Gijón, el Queen Victoria tiene una eslora de 295 metros y un calado de ocho metros.

Con origen en el puerto de Southampton (Reino Unido), ha llegado a las 8.00 horas al muelle Norte de la ampliación, con 2.031 pasajeros, la mayoría de nacionalidad británica, y 900 personas como tripulación.

Tras pasar por Oporto y A Coruña, saldrá a las 16.30 horas con destino La Rochelle, para llegar al puerto británico de salida el próximo día 11.

Para acceder a la ciudad, se ha habilitado un servicio de autobuses lanzadera entre el puerto y la parada situada en el Museo del Ferrocarril.

Aparte de visitar Gijón, los cruceristas han podido participar en excursiones organizadas a Covadonga y Cangas de Onís, Oviedo o la Senda del Oso. El siguiente crucero se espera para el 17 de abril.