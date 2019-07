Gijón encargará a un equipo científico determinar el origen de las manchas de carbón de la playa

Actualizado 07/07/2019 12:51:51 CET

Ana González asegura que tiene "un plan 'B'" si fracasa de nuevo la construcción de la residencia universitaria

GIJÓN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha avanzado, en una entrevista a Europa Press, que el Ayuntamiento está buscando un equipo de investigación que determine el origen de las manchas de carbón que cada cierto tiempo llegan a la playa de San Lorenzo, para tener un conocimiento "lo más sólido posible" y a partir de ahí tomar las medidas oportunas. "No se puede estar todos los años con dimes y diretes", ha remarcado.

González ha hablado así después de que saliera a la luz un informe del Instituto del Carbón que habla de que el mineral que aparece en la playa proviene en mayor medida de los tráficos portuarios y otra parte del Castillo de Salas. Sobre este, ha indicado que se trata de un estudio de fin de grado fechado en 2018 que se publicó este año.

En cuanto a las aguas de la bahía gijonesa, la regidora ha sido tajante: "San Lorenzo no está contaminada", ha defendido. Ha incidido, a este respecto, en que en la zona Este las aguas fecales no se depuran y eso va a al mar directamente.

"Hay que decirlo con toda la dureza del mundo", ha apuntado. A este respecto, y con la depuradora del Este a la espera de resolución judicial, ha indicado que hasta que no entren en funcionamiento el colector de Viesques junto al pozo de tormentas de Hermanos Castro, "nuestra playa está amenazada con nuestra propia red de saneamiento", ha advertido. "No hay que engañar a nadie", ha sostenido, para añadir después que "no hay una varita mágica".

Ha considerado, eso sí, que "la oposición vecinal no está del todo justificada", para después recalcar que las casas llegaron después. A esto ha sumado que en la zona Oeste hay depuradora y no parece que pase nada, con referencia a protestas vecinales.

González ha reivindicado que una ciudad como Gijón no puede permitirse que las aguas fecales de 150.000 vecinos sin depurar lleguen al mar. Por este motivo, ha señalado que el Ayuntamiento gijonés va a personarse en la causa, cosa que no hizo Foro. "Fue un error brutal", ha sostenido, al respecto.

También ha reprochado a Foro el retraso en la ejecución del pozo de tormentas de Hermanos Castro, que tendría que estar listo. Unas obras que duran 24 meses y cuyo plazo es "absolutamente imposible de acelerar", ha manifestado, antes de alertar de que pueden repetirse las imágenes del año pasado, con alusión a las manchas de aguas fecales en el mar.

DENUNCIAS POR AFÁN DE PROTAGONISMO

Referente a este tema, ha lamentado el "flaco favor" a Gijón que ha hecho una denuncia ciudadana en una cadena televisiva nacional, la cual ha vinculado a un "afán de protagonismo e inconsciencia", al opinar que no cree que quisiera hacer daño a la ciudad, aunque "se hace", ha apostillado.

Se ha referido aquí la regidora al presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), Adrián Arias, que acudió a televisión para alertar de la falta de depuración de las aguas en la había gijonesa.

González ha reiterado que San Lorenzo no está contaminada, aunque ha adelantado que si algún día hay que cerrar la playa por salud pública, se cerrará. "No se puede salir en la tele arrogándose todo tipo de representatividad y denunciar una situación que no es real", se ha quejado.

Ha avanzado, asimismo, que el Ayuntamiento va a crear un Consejo sobre las playas, en la que se coordinen los distintos departamentos para que estas, sobre todo las urbanas, estén en las mejores condiciones. No obstante, ha tildado de "interpretación torticera" el que trata de mezclar este asunto con el Observatorio de la Playa de San Lorenzo.

También sobre la contaminación en la ciudad ha dicho reconocer que hay problemas pero ha animado a ponerlo "en su justa medida", ya que hoy día hay menos que hace 15 años. Aún así, ha visto necesario poner medidas para atajar el problema, sobre todo en lo que es, en el caso de Gijón, la contaminación del aire en la zona Oeste y la mencionada del agua en la zona Este.

En cuanto a la contaminación del aire, ha citado el estudio de investigación encargado por el Principado para determinar las principales fuentes de polución y los porcentajes de cada una "con claridad y evidencia científica".

Entre las medidas a aplicar, ha aludido a un mayor control de la industria, de la que ha destacado mayor inversión medioambiental por parte de Arcelor, cuyos efectos positivos, a su juicio, serán palpables a finales de este año.

La alcaldesa ha apreciado colaboración por parte de la industria en lo que se refiere a inversiones medioambientales, mientras que será preciso nuevas políticas de movilidad, potenciando el transporte público y disuadiendo del uso del vehículo particular.

También ha considerado "un objetivo irrenunciable" el vial de Jove, como también es importante hacer más baldeos en las calles en la zona Oeste o mirar asfaltados que retengan las partículas contaminantes.

En este punto, ha visto necesario que las estaciones de calidad del aire estén en mejores sitios y no usar estos datos para "torticeramente lanzar mensajes apocalípticos", ha advertido. "No podemos hacer un mensaje anti industria", ha señalado la alcaldesa, quien sí está a favor de la exigencia ambiental a las empresas.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

En cuanto al temor de Ciudadanos a que haya que rescindir de nuevo el contrato de la residencia universitaria por incumplimientos de los plazos, ha reconocido que "no va bien". Ha apuntado que la empresa solicitó una prórroga de inicio y van a proponer una reunión con esta para analizar la situación. "Hay un plan 'B', Gijón va a tener esa residencia", ha sostenido.

Sobre el posible uso de la parcela del campus para celebrar la Semana Negra, ha indicado que le llama la atención que se monte un escándalo por el ruido, y luego se ponga un circo.

También ha mostrado incredulidad sobre que la Universidad alegue que un festival con horario de tarde y nocturno como la Semana Negra impedía la investigación. Dicho esto, ha recalcado que ella no dijo que la Semana Negra se fuera a instalar en esa parcela, aunque sí es preciso buscar nueva ubicación.

Unido a ello, González ha tildado de "acto terrible" el que la Universidad vallara el campus por la Semana Negra, cuando cree que este festival es "un proyecto de éxito" que está muy identificado con Gijón, a la que le ha venido bien, según la regidora.

SEMANA NEGRA: ESCAPARATE EN EL MUNDO

"Es un escaparate en el mundo", ha señalado para destacar después que pocas ciudades españolas, incluso europeas, pueden reunir en diez días a más de 150 escritores, "muchos de primera línea", ha apostillado.

Un evento que, a su juicio, ha sabido evolucionar "muy bien" y que aúna la fiesta popular, la de los caballitos y los chiringuitos, con la literatura, el fotoperiodismo o los debates sobre política. "Se mezcla todo", ha defendido una alcaldesa que se reconoce a sí misma como "semanera".