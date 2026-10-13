Gijón: La calle Blasco Garay, cortada al tráfico por obras de pavimentación durante dos semanas

Plano de los cortes de tráfico en la calle Blasco Garay, en el campus gijonés, y los accesos permitidos. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado este lunes que la calle Blasco Garay quedará cortada al tráfico, debido a las obras de saneo y pavimentación, a partir de este próximo martes, día 14.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el corte de la vía, ubicada en el campus gijonés, se mantendrá durante dos semanas, que es el tiempo que se prevé que duren los trabajos.

Asimismo, se ha indicado que tan solo se habilitará la entrada al aparcamiento de la Escuela de la Marina Civil y el giro a la calle de Pedro de Lucuze y Ponce.