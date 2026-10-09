Gijón.- El CCAI acoge hasta enero la exposición Real Fábrica de Tapices. Más de 300 años de tradición textil'

Inauguración de la exposición Real Fábrica de Tapices. Más de 300 años de tradición textil', en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE GIJÓN (FMC)

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha presentado este viernes, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, la exposición 'Real Fábrica de Tapices. Más de 300 años de tradición textil', que podrá visitarse hasta el próximo 24 de enero.

"Reconocemos en nuestra tradición, en nuestro patrimonio, en nuestros creadores y artífices, relacionándonos con otras instituciones y otros territorios", ha remarcado.

Así lo ha indicado durante la presentación de la muestra, acompañada de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el director de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker de Elizalde, y, entre otros, los ediles de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, y de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

López Moro ha destacado que esta muestra llega pocos días después del cierre, en el palacio de Revillagigedo, de la exposición 'Convivium', realizada en colaboración con el Museo Arqueológico Nacional y por la que pasaron más de 35.000 personas.

De igual forma, ha resaltado que se inaugurará en el mismo espacio, el próximo mes, en colaboración con la Fundación Cajastur, una exposición construida a partir de las donaciones recibidas por los museos municipales gijoneses a lo largo de estos años, antes de que en febrero de 2026 se exhiba una muestra dedicada a las cigarreras, "profundamente vinculada a nuestra historia y a las mujeres que trabajaron en la antigua Fábrica de Tabacos".

Ha aludido, también, a la inauguración este pasado jueves de 'Ventanas al Prado', en la fachada de Tabacalera, y ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento por la llamada vía gijonesa, con una cultura "forjada a lo largo de nuestra historia, abierta, popular, exigente y orgullosa".

Al tiempo, ha vinculado la exposición que se va a hacer sobre las cigarreres con la que se inaugura en el CCAI en este día. "Son historias muy distintas, pero en ambas aparecen las manos y los oficios", ha señalado, a lo que ha llamado la atención sobre que el patrimonio no solo son los edificios y los objetos que conservamos, "también son los saberes que somos capaces de transmitir".

En cuanto a la exposición sobre la Real Fábrica de Tapices, ha resaltado que aquí encontramos más de tres siglos de historia, desde Goya y los grandes cartones hasta la creación contemporánea, pero también la oportunidad de conocer lo que hay detrás de las obras: los bocetos, los telares, las herramientas, materiales y técnicas, la obra y el oficio, el resultado y el proceso.

Klecker, por su parte, ha destacado que Asturias es de las comunidades autónomas de España en la que más presente están, al margen del Palacio Real o el Senado y el Congreso.

En el caso del Principado, ha señalado, como ejemplo, que tienen presencia en la Fundación Selgas-Fagalde, Fundación Cristina Masaveu, Fundación Princesa de Asturias o Fundación Alvargonzález, pero también algunos ayuntamientos asturianos como el de Gijón u Oviedo. "Nuestra involucración con decenas de clientes particulares, además, en Asturias, es inmensa", ha asegurado sobre el vínculo especial que les une con la región. "Tenemos un legado importante", ha agregado.

Por otro lado, ha apuntado que no son un museo, sino que siguen fabricando tapiz, a lo que ha señalado que el 70 por ciento de sus clientes son extranjeros. Ha explicado, también, que fabrican desde alfombras, a reposteros --escudos--, algunas banderas y restauración textil, que es a lo que dedican una parte importante, así como el aspecto divulgativo del archivo de la Real Fábrica.

Ha puesto en valor, además, que España tiene una magnífica administración desde Felipe II que en archivos y bibliotecas no cree que haya "nada igual" en Europa. Ha indicado que guardan todos los documentos originales desde el siglo XVIII. V

Sobre la exposición, ha señalado que está ordenada temporalmente, la de color verde, es del siglo XVIII en la Real Fábrica de Tapices, con un homenaje a la España de Flandes, los territorios españoles, donde durante siglos se produjeron todas las colecciones de tapices de la Casa de Austria. En este punto, ha matizado que son tapices españoles, no de Bélgica, que no existían en aquella época allí.

Luego se pasará a una exhibición de primeros del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, "porque seguimos dibujando y produciendo", ha reiterado, al tiempo que ha apuntado que conviven dos mundos. Por un lado, el de los artesanos, que son los que fabrican el tapiz, la alfombra o los reposteros, y que son desde gente que no ha estudiado académicamente nada hasta doctores e ingenieros, todos ellos con la habilidad técnica y psicológica para trabajar, sobre todo, en un tapiz.

Ha recalcado, sobre esto último, que para hacer un tapiz se tarda un año en hacer un metro cuadrado por persona. Ha remarcado, asimismo, que se precisa de unos 25 años en aprender a hacer una cara en un tapiz.

Asimismo, ha incidido en que van a trabajar hombro con hombro, ocho horas diarias, 22 días al mes, con una persona a su izquierda o a su derecha, y así uno o dos años. "Así que la habilidad psicológica de soportar al prójimo y no matarse entre ellos es un tema digno de encomio", ha enfatizado de los maestros liceros.

Y, por otra parte, las restauradoras, de las que ha asegurado que son la mejor unidad de restauración de Europa. "La prueba está en que no hay ningún gobierno europeo que no nos confíe la restauración de sus tapices a la Real Fábrica desde hace cuatro o cinco años", ha señalado, a lo que ha añadido que reciben para restaurar tapices de muchos países, como Austria, Hungría, Alemania, Reino Unido, Irlanda, de Malta, Puerto Rico, Colombia, México o Venezuela. Incluso los reposteros de la Meca, bordados en oro, se restauran ahí. Ha señalado, también, que el 85 por ciento de la plantilla tiene menos de 35 años.

La muestra reúne más de 100 piezas, entre las que destaca el manto de la Virgen Dolorosa de Gijón, perteneciente a la Ilustre Hermandad de la Santa Misericordia, que ha sido restaurado recientemente en la Real Fábrica de Tapices. Se trata de una obra de donación Real atribuida a la infanta Isabel de Borbón, conocida popularmente como "La Chata".

También incluye otras piezas de la colección de la Real Fábrica de Tapices, tanto de diseño clásico como contemporáneo. Algunas que se exponen por primera vez, como: la alfombra 'No Pisar la rayá, ganadora del Premio III Centenario en la categoría de nudo turco; dos esculturas talladas en mármol de Carrara que representan el nudo turco y el nudo español, realizadas por la artista colombiana Ani Mesa, así como bocetos de alfombra y documentos inéditos de diversos pintores de la Real Fábrica de Tapices, entre ellos el pintor Francisco Javier Amérigo y José del Castillo.

Se exhibirá, por primera vez, además, el manto de la Virgen Dolorosa de Gijón, perteneciente a la Ilustre Hermandad de la Santa Misericordia, que ha sido restaurado recientemente en la Real Fábrica de Tapices.