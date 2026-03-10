Gijón.- CCOO justifica la huelga en el sector auxiliar industrial asturiano ante el "inmovilismo" de Femetal

Archivo - El secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón, Jorge Espina, en la sede del sindicato. - CCOO GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón ha mostrado este martes su respaldo a los trabajadores del sector auxiliar industrial asturiano, en el inicio del primero de los días de huelga que han convocado ante la paralización de las negociaciones del Convenio Colectivo del sector.

Según una nota de prensa del sindicato, su secretario general en Gijón, Jorge Espina, ha reclamado una negociación "seria" por parte de la patronal del sector Femetal.

Ha justificado, en este punto, que "tras quince meses de negociaciones que no han dado ningún fruto por el inmovilismo de la patronal asturiana, en cuanto al incremento del IPC en los salarios, en cuanto a la regulación de los días compensatorios, o en cuanto a la no penalización de las bajas laborales, los miles de trabajadores asturianos, y, por tanto, también gijoneses, de la industria del metal se han visto abocados a una huelga".

"Vamos a seguir apoyando, vamos a estar con ellos en los piquetes, como estamos hoy, en las concentraciones, en las manifestaciones que tengan lugar, porque desde luego, esta lucha, los trabajadores del metal la van a ganar", se ha comprometido el dirigente local sindical.