Gijón celebrará la Nochevieja en la plaza Mayor con música y doble sesión de campanadas

Jesús Martínez Salvado, concejal de Festejos; Nuria Bravo, concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias; y Oliver Suárez, presidente de Divertia. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha informado de los detalles del dispositivo previsto para la celebración de la Nochevieja en la plaza Mayor el próximo miércoles, 31 de diciembre. El evento contará con un camión-dj que animará las sesiones de tarde y noche, a cargo del artista Dani Vieites.

Las actividades comenzarán con las llamadas peque-campanadas, a partir de las 19.00 horas, tras la entrega de premios de la carrera de San Silvestre, y finalizarán a las 20.00 horas. La sección infantil de la Banda de Gaitas 'Villa de Xixón' abrirá la sesión interpretando villancicos, antes de la actuación de Vieites y las campanadas infantiles, previstas para las 19.30.

La sesión nocturna se desarrollará entre las 23.00 y las 02.00 horas, con las campanadas principales a medianoche. Durante la jornada, se desplegará un dispositivo especial de seguridad y asistencia sanitaria en la plaza Mayor.

El consistorio recuerda que no habrá operativa de hostelería, por lo que los asistentes deberán llevar sus propias uvas o golosinas para la celebración.