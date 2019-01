Gijón.- Ciudadanos cree "lesivo" para los intereses de Asturias y la ciudad el proyecto presupuestario

Publicado 15/01/2019 14:49:14 CET

"A fecha de hoy, el Plan de Vías sigue en el aire", lamenta Rubén Pérez Carcedo

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador local de Ciudadanos en Gijón, Rubén Pérez Carcedo, ha considerado este martes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ( PGE) "lesivo" para los intereses de Asturias y para Gijón.

Carcedo, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha lamentado la

apuesta del Gobierno central por favorecer, según él, a comunidades que están mucho mejor que Asturias, a lo que ha aludido que Cataluña tendrá un esfuerzo inversor muy grande.

Unido a ello, ha mostrado la preocupación de Ciudadanos acerca de que no haya ningún tipo de fondo para el acceso a la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) por la 'Y'. Carcedo ha incidido en que es una "prioridad" buscar una alternativa. "Debe ejecutarse sí o sí", ha remarcado, al justificar que de no hacerse no se venderán parcelas.

También ha llamado la atención sobre que no se contemplen fondos para el vial de Jove de acceso a El Musel. Para Carcedo, con el problema de contaminación que tiene la ciudad, resulta "ilógico" que el tráfico pesado siga pasando por el barrio de La Calzada. Todo ello, a su juicio, deja ver la "poca sensibilidad" del Gobierno central para con los problemas de la ciudad.

Además, ha apuntado que en el caso de la reanudación de la Autopista del Mar Gijón - Nantes (Francia), aunque los PGE si contemplan una partida, lo que cree que falta es "compromiso político", ya que este dinero es el mismo que aparecía en 2018.

Por otro lado, ha mostrado sus dudas con respecto al Plan de Vías, al desconocer si están recogidos los 770.000 euros que Adif debe abonar en forma préstamo participativo a Gijón al Norte, sociedad que gestiona el proyecto de soterramiento ferroviario.

"A fecha de hoy, el Plan de Vías sigue en el aire", ha opinado el dirigente local de Cs, quien ha pedido "agilidad" a las administraciones para la firma del convenio, teniendo en cuenta que el Pleno de Gijón dará el visto bueno el próximo día 30.