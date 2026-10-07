Gijón contará convertirá un espacio infrautilizado de La Tejerona en un nuevo parque

Plano del futuro parque en La Tejerona (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón está ultimando el proyecto para la creación de una nueva zona verde en el barrio de La Tejerona, en Ceares.

Una actuación que permitirá transformar un espacio actualmente poco accesible y sin un uso definido en un nuevo parque de más de 5.000 metros cuadrados destinado al disfrute de los vecinos del barrio y de su entorno, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

El proyecto, que se encuentra ya en su fase final de redacción, ha sido presentado este miércoles a representantes de las asociaciones La Cruz de Ceares y Esto Ye Ciares durante una reunión en la que participaron, además del personal de la Concejalía de Medio Ambiente, encabezado por el edil Rodrigo Pintueles, representantes de las áreas municipales de Urbanismo, Infraestructuras y Patrimonio.

Una vez completada la redacción, se prevé iniciar el procedimiento de contratación, con el objetivo de que la licitación pueda estar preparada antes de que finalice 2026 y que las obras puedan comenzar a principios de 2027.

Asimismo, el plazo estimado de ejecución será de cuatro meses. La actuación contará además con una inversión superior a la inicialmente prevista, alcanzando los 190.000 euros, que se distribuirán en tres grandes ámbitos: 40.000 euros para la instalación de elementos de gimnasia y equipamiento biosaludable; 60.000 euros para la creación de una nueva zona de juegos infantiles adaptada a diferentes edades; y 90.000 euros para la adecuación integral del espacio como parque.

El objetivo es que la intervención permita generar un espacio verde de referencia en La Tejerona, combinando diferentes usos y favoreciendo tanto la convivencia vecinal como el disfrute del entorno natural.

Además, el nuevo parque contará con espacios de descanso, zonas de juego y ejercicio, áreas de sombra y elementos vinculados a la biodiversidad.

Pintueles ha destacado que la actuación supone "dar una nueva vida a un espacio que hasta ahora presentaba importantes limitaciones de accesibilidad y de uso".

"No se trata simplemente de acondicionar una zona verde, sino de crear un nuevo parque pensado para las personas, que incorpore juego, deporte, descanso y naturaleza y que se convierta en un verdadero punto de encuentro para La Tejerona y todo su entorno", ha señalado el concejal.

Según el edil, la actuación forma parte del compromiso del Gobierno municipal con la mejora y puesta en valor de los espacios verdes de los barrios, generando lugares de convivencia y esparcimiento próximos a los vecinos.