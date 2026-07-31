Gijón: Detenido por intento de homicidio al sabotear los frenos de la moto de un policía local

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detendido en Gijón a un hombre, de 68 años, como supuesto autor de un delito de tentativa de homicidio tras, supuestamente, manipular el sistema de frenos de la motocicleta particular de un agente de la Policía Local de Gijón cuando este se encontraba fuera de servicio.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, los hechos se remontan al pasado 22 de junio, en el barrio de La Arena, donde la víctima coincidió aparcando la moto con el ahora detenido.

Posteriormente, al subirse de nuevo a la moto, el policía comenzó a notar un funcionamiento anómalo en el freno delantero de su motocicleta, "teniendo que hacer uso de su pericia" para evitar tener un accidente.

Tras llevar el vehículo al taller para comprobar el origen de la avería, los mecánicos confirmaron que el circuito hidráulico del freno delantero había sido manipulado de forma deliberada mediante el vaciado del líquido de frenos, descartando que la pérdida pudiera obedecer a una avería fortuita.

La investigación fue asumida por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón, que centraron sus primeras gestiones en determinar cómo se había producido la manipulación e identificar a la persona responsable.

Fruto de la investigación, pudo determinarse que el supuesto autor conocía a la víctima con anterioridad, debido a su actividad profesional y a su participación en distintas actuaciones policiales y administrativas.

Las manifestaciones de testigos, el análisis de las imágenes captadas por distintos sistemas de videovigilancia y el resto de diligencias practicadas permitieron reunir suficientes indicios para situar al investigado en el lugar de los hechos y atribuirle la manipulación del sistema de frenado.

Una vez finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia, quedando en libertad con cargos y medidas cautelares de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.