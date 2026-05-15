Gijón.- Los dueños de viviendas del programa 'Gijón Confía Alquilando' podrán reducir un 70% el rendimiento en la Renta

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás (dcha), junto al presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, en la sede gijonesa del PP. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha anunciado este viernes que los propietarios de viviendas que participen en el programa 'Gijón, Confía Alquilando, podrán subir del 50 al 70 por ciento la bonificación sobre el rendimiento neto de alquiler en su Declaración de la Renta.

Así lo ha avanzado Pendás, en rueda de prensa en la sede 'popular' gijonesa, acompañado del presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, en la que ambos han arremetido contra las críticas de la izquierda al programa municipal de vivienda y, en especial, contra el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Principado, Ovidio Zapico, al que acusan de usar Gijón como "laboratorio electoral".

La medida llega después que desde la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa) hiciera una consulta vinculante a la Dirección General de Tributos respecto a la interpretación del artículo 23.2 de la ley de IRPF, tras la nueva redacción introducida por la disposición final segunda de la ley 12.2023 del 24 de mayo por el derecho a la vivienda.

Desde la citada Dirección General de Tributos se dio una respuesta positiva, en el sentido de que para aplicar la reducción del 70 por ciento, "el arrendatario no tiene que ser siempre una administración pública o una entidad sin fines lucrativos, sino que también aplica cuando la vivienda se destina a algún programa público de vivienda o calificación en virtud del cual la administración competente establezca una limitación en la renta del alquiler, siendo dos supuestos diferenciados".

Ha señalado, asimismo, que dentro de los posibles ajustes del programa que están valorando, este será el primero de cara a hacerlo "más atractivo". Serán los técnicos municipales, ahora, quienes definan cómo se puede aplicar y desde cuándo.

Para él, esto va a tener un impacto muy relevante no solo en este programa, sino en todos los que se puedan desarrollar a nivel nacional encaminados a la salida de vivienda al alquiler

Pendás ha remarcado que van a seguir apostando y trabajando "a brazo partido", con los "escasos" recursos que les llegan de quien tiene la competencia, con referencia a la Administración regional.

A este respecto, Pendás ha llamado la atención sobre que la oposición tilda de "fracaso" el programa 'Gijón, Confía Alquilando', como si Gijón fuese un caso aislado. A esto ha sumado que censuren la colaboración público-privada para promover el acceso a la vivienda, cuando aplican esos mismos programas, según el edil del PP, en otras ciudades donde están gobernando.

Ha recalcado, asimismo, que este programa apenas tiene tres meses de vigencia, por lo que la evaluación que se haga no puede ser concluyente. A su juicio, es preciso dar más margen, si bien ha reconocido que los resultados hasta ahora no son los esperados. En cualquier caso, ha insistido en que lleva activo muy poco tiempo.

También ha recordado que es el Principado quien ostenta la competencia de vivienda, a lo que ha criticado que la izquierda gijonesa pretenda que el Ayuntamiento apuntale "con palillos" las políticas de vivienda con los escasos dineros que les da el Gobierno asturiano.

Pendás, al margen de ello, ha considerado que la declaración de zonas tensionadas y la posibilidad de que llegue a aprobarse un real decreto de prórroga contratos de alquiler que, a su juicio, supone una "expropiación temporal" de su propiedad a los dueños, genera incertidumbre y hace que cada vez haya menos viviendas en alquiler residencial.

Por otro lado, con respecto a IU Xixón, que anima al Ayuntamiento a dejar el programa municipal y sumarse al regional 'Alquilámoste', ha recalcado que este último solo cuenta en la ciudad, pese a llevar más tiempo, dos viviendas, una más que Gijón, Confía Alquilando. Ha precisado que, en ambos casos, no solo en el asturiano, hay varias viviendas den valoración para su inclusión. Además, ha opinado que son programas complementarios, no excluyentes.

Por este motivo, ha afeado a la oposición que lo único que hace es poner "tacha y desprestigiar" el programa gijonés por "puro dogmatismo ideológico".

Unido a ello, ha recalcado que el programa Avilés Alquila fue diseñado inicialmente exactamente igual que el de Gijón, a lo que ha señalado que cuenta con intermediación de inmobiliarias.

Sobre este ha apuntado que, tras una serie de ajustes, está cosechando un éxito aplaudido por todos. Ha explicado, sobre este programa, que es el propietario quien elige al inquilino y, también, se permiten excepciones, de hasta un 15 por ciento por encima del precio máximo, a criterio del responsable del programa. Un programa cuya competencia es de una concejala de Cambia Avilés, coalición en Avilés entre Izquierda Unida y Podemos.

"No vamos a detenernos ni a rendirnos", ha dejado claro Pendás, quien ha señalado que van a hacer una segunda campaña en medios de comunicación sobre el programa municipal de intermediación de alquiler y una ronda de charlas en diferentes equipamientos para dar a conocer todos los detalles en la ciudad.

Tampoco ha descartado Pendás la posibilidad de subir el límite de renta mensual de la vivienda para poder acceder a las ayudas al alquiler, si bien ha advertido de que los precios medios que se pueden ver en los portales inmobiliarios no están actualizados. El edil ha incidido en que se precisan datos reales del mercado del alquiler en la ciudad.

Ruiz, por su parte, ha recriminado a Zapico su intento de "someter" al Gobierno de Gijón, sin importarle, según él, que con ello arrastre a los gijoneses. Para el dirigente local 'popular', es un consejero "en guerra" con la ciudad y, por ende, con los gijoneses que eligieron democráticamente a sus representantes.

Como ejemplos, ha citado el haber impulsado la retirada del monumento Héroes del Simancas, ubicado en el colegio de la Inmaculada, la intervención del mercado del alquiler con la declaración de zonas tensionadas, el "ataque foribundo" al Plan Llave y la "paralización" del proyecto de EcoJove. A todo ello ha sumado el trato "inaceptable e injusto" del consejero al conceder 170.000 euros a Gijón para políticas de vivienda frente a los 250.000 euros que da a Avilés, con menos población. A su juicio, esto solo se entiende "por sectarismo".

Por todo ello, ha reprochado a Zapico que use a los gijoneses como un "laboratorio electoral" frente a un partido socialista "desnortado" en la ciudad y que no tiene "nada" que decir al "ansia intervencionista" del consejero y ante su "nefasta" política de vivienda.

"Ahí es donde, utilizando el sufrimiento con el acceso a la vivienda, el señor Zapico quiere lograr rédito electoral", le ha recriminado Ruiz, a su vez diputado regional.

Este le ha acusado a, desde su Consejería, practicar "una política de división y de maltrato a una ciudad por el único hecho de haberle dado la espalda electoralmente".

A mayores, ha opinado que por el hecho de que en la ciudad gobierna Foro y PP, Zapico proyecta aquí "todas las fobias de la izquierda, el intervencionismo, el anticlericalismo, la búsqueda de la división para enaltecer sus bases y situarse en una carrera electoral que ya ha empezado en el seno de la mal llamada coalición progresista y reformista", ha sostenido.

Ruiz, asimismo, ha pedido a Zapico que actúe como un consejero del conjunto de los asturianos y, por ende, del conjunto de los gijoneses, y que permita alternativas como la de 'Gijón, Confía Alquilando'.

También le ha conminado a que, "en esta carrera que tienen las izquierdas para ver quién salva los muebles ante una futura derrota electoral dentro de un año, que por favor no utilice a los ciudadanos de la ciudad de Gijón para sus prácticas de laboratorio electoral".