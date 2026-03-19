Gijón- Educación mantendrá el transporte para los niños de Nuevo Roces que estudian en Contrueces, salvo 1º de Infantil

Archivo - Infografia del futuro colegio público de Nuevo Roces, en Gijón. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación seguirá prestando el servicio de transporte a aquellos alumnos que viven en Nuevo Roces y que, de cara al próximo curso, quieran seguir cursando sus estudios en los colegios de Contrueces, salvo en el caso del nuevo alumnado de primero de Infantil (3 años).

En este sentido, los alumnos que tienen ahora servicio de transporte lo mantendrán hasta que terminen su escolarización en sexto de Primaria, de no pasarse al nuevo colegio de Nuevo Roces, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el curso 2026/2027.

Cabe recordar que una buena parte de los niños que residen en Nuevo Roces cursan en alguno de los dos colegios de Contrueces: Nicanor Piñole y Noega. Fuentes de la comunidad educativa han confirmado a Europa Press que el servicio de transporte es un servicio que se acabará extinguiendo una vez que esos alumnos ya no estudien allí.

El nuevo centro educativo abrirá el periodo de inscripción para todos los cursos de Segundo Ciclo de Infantil y Primaria, si bien en el caso de los cursos cuarto y sexto lo que se pretende es hacer un diagnóstico real de las necesidades de las familias, a la ahora de adoptar una decisión final.