Gijón: Empleo pone en marcha la Escuela de Nueva Oportunidad, programa formativo dirigido a la inclusión sociolaboral

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GIJÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, a través de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo (ALPEE), ha puesto en marcha un nuevo programa formativo denominado Escuela de Nueva Oportunidad, orientado a reforzar la inclusión sociolaboral de personas adultas a través de dos líneas de actuación complementarias.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el programa, por un lado, ofrece preparación de las pruebas de competencias básicas (las antiguas competencias clave), un paso imprescindible para acceder a certificados profesionales y a otras titulaciones que exigen este requisito de acceso.

Por otro, incluye clases de español para personas extranjeras, dirigidas a mejorar la competencia lingüística de quienes proceden de otros países como paso previo o paralelo a su proceso de inserción sociolaboral.

La Escuela de Nueva Oportunidad se apoya en un modelo pedagógico centrado en la atención personalizada: los grupos son reducidos, con un máximo de ocho personas por aula, lo que permite un seguimiento cercano del progreso de cada participante.

Las clases se distribuyen en varias franjas horarias, entre las 12.30 y las 19.30 horas, con el objetivo de facilitar la conciliación con otras responsabilidades laborales, familiares o de búsqueda de empleo.

Asimismo, el programa cuenta con dos docentes al frente de su impartición, y contará con el apoyo de otros servicios como los de orientación laboral y tutorías TIC.

Pueden participar en el programa personas mayores de 18 años y hasta 65 años que no sean ya alumnado de la ya consolidada Escuela de Segunda Oportunidad, con la que este nuevo recurso se complementa dentro de las líneas de trabajo de la ALPEE en materia de inclusión sociolaboral y refuerzo educativo.

Las clases comenzarán el próximo 1 de septiembre. En el caso de las clases de español, su inicio se producirá a partir de la celebración del primer examen de competencias básicas, a finales del mes de septiembre.

Con el objetivo de informar sobre la convocatoria del examen de septiembre, se celebrará una jornada informativa para las personas interesadas.

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha explicado que "la Escuela de Nueva Oportunidad se suma al catálogo de recursos con los que cuenta la ALPEE para favorecer el acceso al empleo de la ciudadanía de Gijón, y refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión sociolaboral y la formación como herramientas clave para la mejora de la empleabilidad".