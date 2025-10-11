Gijón exige al Principado y Estado las razones de su exclusión de los fondos Feder y denuncia "falta de transparencia"

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón exigirá explicaciones tanto al Gobierno del Principado como al Ministerio de Hacienda por la exclusión de la ciudad de la asignación provisional de la senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tras no haber sido seleccionado su plan integrado Cimavilla 2030, y por "falta de transparencia" en el procedimiento.

El director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, ha comparecido este sábado para explicar la situación de Gijón tras quedar fuera de la asignación de fondos. Ha denunciado que, una semana después de conocer la propuesta de resolución provisional, el Ministerio de Hacienda no ha facilitado la puntuación obtenida.

"No nos aportan razones para no darla, hemos reiterado la petición dos veces a lo largo de la semana sin obtener respuesta", ha manifestado Fernández-Paíno, quien ha anunciado que utilizarán "todos los medios a nuestro alcance" para recabar información sobre la exclusión de Gijón, destacando la aparente contradicción con el criterio de equilibrio territorial.

"Parece difícil compadecer el equilibrio territorial con que la ciudad más poblada de Asturias haya quedado excluida del reparto", ha subrayado.

Fernández-Paíno ha señalado que esta convocatoria, heredera de las antiguas Edusi, supone la tercera ocasión en que la ciudad queda excluida de la senda financiera, a diferencia de otras comunidades autónomas como Galicia o Cataluña, donde todas sus grandes ciudades han obtenido financiación. "Queremos saber qué papel ha jugado el Principado de Asturias en este reparto", ha indicado, anunciando que presentarán alegaciones.

El director general ha defendido el trabajo de los técnicos municipales y ha reiterado el compromiso de realizar las inversiones previstas en el plan de Cimavilla. "Los gijoneses deben saber las cartas con las que juega su ciudad", ha afirmado, mostrando su preocupación por la falta de transparencia en el proceso de asignación de fondos.

En este contexto, la responsable municipal ha expresado su decepción al tener que plantearse si detrás de la decisión hay motivaciones políticas. "Hace 10 o 15 años, cuando empecé la carrera de Ciencias Políticas, nunca hubiera imaginado que una resolución sobre fondos europeos, basada en principios como la transparencia y la objetividad, pudiera generar este tipo de dudas. Pero hoy es más difícil tener ese tipo de certezas", ha admitido.