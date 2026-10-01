Gijón: Familias del edificio de la Sareb firman alquileres de no más del 30 % de ingresos y libran el desahucio

El consejero de Vivienda de Asturias, Ovidio Zapico, y el portavoz del edificio de la Sareb del número 3 de la calle Río Piloña, en Gijón, Pepo González. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de once familias que estaban de alquiler en el edificio de la Sareb del número 3 de la calle Río Piloña, en Gijón, han firmado este jueves la reformulación de los alquileres, con pagos de un máximo del 30 por ciento de sus ingresos, que permite paralizar los desahucios que habían sido ya comunicados.

Así lo ha explicado, antes de la firma, Pepo González, portavoz de las familias afectadas, a la ha asistido el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico.

González ha indicado que los nuevos contratos tienen una vigencia de siete años, lo que da tranquilidad a las familias. Además, hay siete con rentas sociales asequibles, ya que se ha declarado la vulnerabilidad de los inquilinos, lo que posibilita una rebaja importante de la renta a abonar. Los alquileres, asimismo, van desde los 100 euros mensuales a los 600.

Este ha recordado que el problema con este edificio se inició en febrero de 2024, fecha donde partía con un suplicatorio de lanzamiento por parte de la Sareb, que pedía el desalojo completo de todo el bloque hace más de dos años.

Los vecinos, iniciaron movilizaciones y diversas acciones para pararlo, y más después de que Sareb, que se hizo con el inmueble por impagos de la constructora propietaria inicial de las viviendas, les exigía 20.000 euros de renta por cabeza, hace un año.

González ha señalado, también, que en un principio empezaron con 40 familias, ya que era todo el bloque habitado, pero durante el proceso hubo gente que se buscó otras alternativas. "Ahora somos once familias las que conseguimos firmar y quedarnos en las que llevan siendo nuestras casas más de diez años", ha resaltado .

Ha aclarado, unido a ello, que "ha habido algún acuerdo anterior con familias que habían suscrito contratos anteriores, sin embargo los que nos quedamos y resistimos a una firma conjunta presencial y agradable para todos somos once". Los que firmaron otras condiciones están sujetos a las que firmaron en su día.

"Ahora firmamos un contrato sin deudas, un contrato con unas rentas que no superen el 30% de los ingresos", ha reiterado sobre el acuerdo "bastante positivo" alcanzado.

Quedan, por tanto, de las 40 del bloque, 17 viviendas que están vacías y están en titularidad de Casa 47, que tendrá que decidir el cauce a seguir.

Zapico, por su parte, ha destacado que es un día de alegría y ha incidido en que gran parte de que hoy esto sea realidad lo deben a González, que ha actuado de portavoz de sus vecinos.

"Prácticamente han sido 21 meses en los que hemos vivido un carrusel de sensaciones y de emociones y que, afortunadamente, se ha resuelto de una manera muy positiva", ha remarcado, sobre el acuerdo alcanzado. "Yo creo que hemos demostrado ser un Gobierno y ser una Consejería comprometida con vecinos y vecinas", ha puesto en valor.