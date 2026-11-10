Gijón: El FICX reúne en su cartelera más de 30 obras con tintes asturianos

Desayuno informativo del FICX con cineastas asturianos. - FICX

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 64 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que se celebrará del 13 al 21 de este mes, contará en su programación con más de 30 obras cinematográficas vinculadas a Asturias por su dirección, producción o temática.

Así se ha destacado durante el desayuno informativo celebrado este martes, en Spaces, en el que han participado, junto a cineastas asturianos, el presidente de Divertia, Jesús Martínez Salvador, la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez; el director del FICX, Alejandro Díaz Castaño, el jefe de Programación del certamen, Tito Rodríguez, y el técnico de Asturias Paraíso Natural Film Commission, Javier Bouzas.

En el caso de Asturies Curtiumetraxes, la sección de competición reúne trabajos de ficción, documental, animación y cine experimental en sesiones acompañadas de presentaciones, según una nota de prensa del FICX.

En concreto, diez cortos compiten en dos programas y otros seis integran la muestra. La selección incluye nueve estrenos mundiales, dos estrenos en Asturias y un estreno europeo.

Entre otros títulos están: 'Dos hermanos' (España, 2026), de Fernando Lorenzana, en el que dos jóvenes intentan preservar su vínculo tras la muerte de sus padres; 'Lo que fuiste' (España, 2026), de Iván Ladeiras, con una historia de un niño y su abuelo que descubren juntos la fotografía analógica; 'Nosotras' (España, 2026), de Julio de la Fuente, donde una visita familiar lleva a una mujer mayor a preguntarse qué decisiones puede seguir tomando sobre su vida.

También figuran: 'Jaime' (España, 2026), de Konchi Rodríguez, sobre una reunión entre los padres de un estudiante y las responsables de su instituto; 'Prejuicios' (España, 2025), de Javi Prada, acerca de la discriminación de un estudiante marroquí en la España de los años setenta; e 'Intolerant' (Alemania, España, 2026), de María Barton, una comedia de tintes surrealistas en la que un incidente cotidiano desata una reacción en cadena.

Además, podrá verse 'CALM, el último cuento de Horacio Quiroga' (España, Argentina, México, 2026), de María Ruisánchez y Álvaro León, sobre la última noche del escritor uruguayo, y 'La llegada al río de un apuesto piragüista' (España, 2026), de Álex Galán, donde un navegante extranjero despierta la curiosidad de un pueblo aislado en una región ficticia de Europa del Este.

Completan la selección: 'Todo lo que me pasa, sucede en otro lugar' (España, 2026), de Juan Gabino Álvarez Fernández, Luis Morla, Simone Ávilarranz y Xabel Leiva, acerca de un viaje a la Antártida que abre una reflexión sobre la distancia entre quienes se marchan y quienes se quedan; y 'Baxo Tierra' (España, 2026), de Silvia Alonso, acerca de los espacios y sonidos del concejo de Llanera reconstruyen la presencia de una ausencia.

Respecto a la Muestra incluida en esta sección, figuran: 'Family Tape' (España, 2026), de Paloma Bloyd, presentada como trabajo en curso, recupera la infancia de la cineasta a través de grabaciones familiares en VHS; 'El libro del Maestro' (España, 2026), de Jandro Llaneza, donde las fotografías de una antigua escuela y la vida cotidiana de un vecino cuentan los cambios del mundo rural asturiano; y 'Puxa que espanta' (España, 2026), de Silvia Alonso, acerca de la desaparición de la lengua y la vida rural a través del paisaje y el archivo.

Otros títulos son: 'Hoy pesqué un pez' (España, 2026), de Dorita, una animación experimental sobre la fragilidad de la memoria y la dificultad de expresar las emociones; 'Voces fantasma. El director en las sombras' (España, 2026), de José Riveiro, que explora un ejercicio autobiográfico sobre la salud mental y los malos tratos; y 'Lo que dura la noche' (México, España, 2026), de Rodrigo Alonso Kahlo, acerca de dos perros se encuentran de noche en Ciudad de México, en un relato que reúne historias y leyendas de ambos países. Estreno europeo.

Por otro lado, dos cineastas asturianos presentarán sus cortos en estreno mundial. En este caso, Ramón Lluís Bande firma 'El color y el paisaxe' (España, 2026), un ensayo que pone en diálogo la pintura de Evaristo Valle con imágenes de la Guerra Civil y del paisaje asturiano. En su caso, Pablo Casanueva presenta 'UR' (España, 2026), una aproximación a la primera ascensión al Picu Urriellu.

ESBILLA

En el FICX podrá verse, en estreno mundial, 'La última miliciana', de Juan José Álvarez Herrera, en donde reconstruye la trayectoria de Ángeles Flórez Peón, Maricuela..

'¿A dónde, Vauste?', de Manuel García Postigo, por su lado, recupera la memoria de las movilizaciones contra el cierre de Tenneco en Gijón, siendo también estreno mundial.

En esta sección podrá verse, asimismo: 'Postales desde el norte', de Alejandro Mos Riera, donde retrata la transformación de la ciudad a partir de 100.000 fotografías y la correspondencia entre dos desconocidos (Estreno mundial); 'Gaulana', de Pablo Casanueva, que explora la relación entre la oscuridad, las fronteras y las migraciones clandestinas; y 'Ramón el Inuit', de Álex Galán, donde se recupera imágenes inéditas de una expedición al Ártico en los años noventa.

También están en el listado: 'On God's Island', de David Rodríguez Muñiz, donde se acerca a la cultura y la espiritualidad de Tuvalu ante la subida del nivel del mar; y 'Kotodama, el camino del espejo', de Carla Cañellas y Eugenio Tardón, que pone en diálogo las tradiciones espirituales de los caminos de Santiago y Shikoku Henro.

Además, dos cortos acompañarán otras proyecciones de Esbilla: 'Las acogidas', de Inés Paz, recoge la experiencia de una defensora colombiana de los derechos humanos refugiada temporalmente en Asturias, y 'Pasar l'agua', de Pablo Casanueva.

PASES ESPECIALES

El FICX acogerá también la proyección de 'Ruta norte', de Raúl García Cuesta, que recupera la cultura de la música electrónica que recorrió Asturias en los noventa; 'Felpeyu: faciendo historia a través de la música', de Pablo Campillo, recorre la trayectoria de este grupo del folk asturiano; 'Mi última gran montaña', de Bego D. Berenguer, sobre la alpinista Rosa Fernández en su preparación para subir al K2 tras superar un cáncer; y 'Kuami Kiachi', de Álex Zapico, donde reconstruye una operación de rescate tras un terremoto en Venezuela.

El último de los pases especiales es 'Asturias es jazz' y 'Bonus track desesperada', dos nuevos trabajos de Lucia Seles rodados en Asturias y presentados en colaboración con POEX (Poesía en Xixón).

La sección de Enfants Terribles proyectará, por su parte, 'Horror Vacui', de Nahuel Liñán, Premio del Jurado del concurso Rodando en Una ficción breve sobre una pintora a la que le aterra quedarse a solas con sus pensamientos.

Por otro lado, el cineasta y escritor Tito Montero presentará CINE_AVANCE, el ensayo que inaugura la colección editorial Cuadernos FICX. La cineasta e investigadora Elisa Cepedal coordinará Recuerdos del porvenir, un ciclo sobre las posibilidades políticas del cine de archivo.

También se presentará, a las 12.30 horas del próximo día 15, 'La película de mi vida', un libro colectivo ideado y coordinado por Manolo D. Abad, en el que 24 autores exploran la relación entre el cine y un episodio significativo de sus vidas.

Además, han resaltado que la colaboración entre el FICX y Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) permitirá destinar 6.000 euros al reconocimiento del cine asturiano.

El Premio RTPA al Mejor Largometraje Asturiano, de carácter transversal a distintas secciones del Festival, contará con una dotación de 3.000 euros, mientras que Asturies Curtiumetraxes concederá un premio de 2.000 euros al mejor cortometraje y una mención especial dotada con 1.000 euros.