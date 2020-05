Gijón.- El Gobierno local defiende la estación en Moreda frente a la del entorno del Museo del Ferrocarril

GIJÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha avanzado que la posición que defenderá en el Consejo de Administración de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías, es la de ubicar la estación intermodal en Moreda, en el emplazamiento inicial del convenio de este proyecto, y no frente al Museo del Ferrocarril, tanto por ahorro de costes, como por plazos y por menores incertidumbres a la hora de ejecutar las obras.

Así lo ha adelantado este martes en rueda de prensa telemática, en la que ha señalado que el Principado está también de acuerdo con esta postura, que podría tomarse en un plazo de unos meses, una vez que se resuelvan las alegaciones del estudio informativo de la estación frente al Museo del Ferrocarril, que se espera que salga en breve a exposición pública.

González ha recalcado que el ahorro en costes si se hace en Moreda y no frente al Museo del Ferrocarril se estima en unos 67 millones de euros, lo que supondría 15,5 millones menos para las arcas municipales y otro tanto para el Principado, en un contexto de crisis sanitaria y también socioeconómica a causa de la pandemia del COVID-19.

Además, si se elige la estación de Moreda acortaría los plazos al tener avanzados ya los procesos administrativos, incluida la Declaración de Impacto Ambiental, que sigue vigente en tanto no se realice otra, que en este caso sería la correspondiente a la que se plantea y figura en el último convenio de Gijón al Norte firmado, frente al Museo del Ferrocarril.

De esta forma, la alcaldesa ha recalcado que si se elige la opción de Moreda se podría empezar a construir en este mismo mandato o, a lo sumo, a principios del que viene. Sería preciso, eso sí, una revisión del proyecto constructivo, ya que data de 2012.

IMPORTANCIA DE LOS PLAZOS

La regidora gijonesa ha enfatizado las ventajas de la opción de Moreda, entre las que ha destacado especialmente los plazos, que a su juicio, y con la demora de años que lleva el proyecto, son "muy importantes".

Por otro lado, ha llamado la atención sobre que en 2014 se abrió el debate sobre una nueva ubicación de la estación intermodal, frente al Museo del Ferrocarril, "con el argumento de la centralidad".

Sobre esta cuestión, la alcaldesa ha incidido en que hay 300 metros de distancia entre esta y la de Moreda propuesta inicialmente, que si se tiene en cuenta que la alta velocidad en la primera llegaría a cota menos 21 metros, esa diferencia se rebajaría a unos 200 metros aproximadamente.

Otra baza a favor de la de Moreda, según González, es que el espacio liberado del soterramiento de vías sería mucho mayor, unos 30.000 metros cuadrados edificables más, lo que supone que esa opción generaría más ingresos por plusvalías.

También ha recalcado que se atiende a un mayor porcentaje de población en el caso de si la estación estuviera en Moreda, ya que frente al Museo del Ferrocarril el 40 por ciento del porcentaje de afectación es mar.

Además, si se libera más espacio con la estación en Moreda, se construirían más pisos y más población se beneficiaría de tenerla en esa ubicación. Sin contar con ello, a día de hoy a un 20 por ciento más de población le beneficiaría que estuviera en Moreda, por cercanía.

SUPRESIÓN DE BARRERAS

A esto ha sumado que en el supuesto de la de Moreda, se eliminarían barreras arquitectónicas, al tener contemplada una cubierta vegetal, mientras que en la de frente al Museo del Ferrocarril no se incluye este tipo de cubierta vegetal.

González ha remarcado, asimismo, que en el caso de Moreda hay "pocas incertidumbres" en cuanto a la construcción y es más difícil que pueda haber variaciones económicas en el presupuesto. Además, solo se ve afectado un colector que, a su juicio, es "fácilmente salvable".

Tampoco se necesitaría un bombeo continuo como sí pasaría en la de frente al Museo del Ferrocarril, donde existen "muchas incertidumbres ecológicas, geotécnicas e hidrológicas" y, sobre todo, "de ninguna manera" se puede garantizar que no vaya a haber sobrecostes. Ha incidido, también, en que se verían dos colectores afectados que exigen un bombeo permanente 24 horas los 365 días del año.

Especialmente ha destacado que en el caso de la estación frente al Museo del Ferrocarril "nadie podría decir cuándo podrían empezar las obras", ha advertido, al tiempo que ha animado a pensar qué pasaría si no superara el estudio de Impacto Ambiental.

La alcaldesa ha destacado que para el Ayuntamiento gijonés es muy importante saber cuándo empezarán las obras, así como el ahorro económico, y más en estos momentos de crisis, además de tener confianza en que no se disparen los costes.

No en vano, ha recordado que es preciso acudir a un préstamo para financiar la operación. Por este motivo, ha dejado claro que el Ayuntamiento no se puede meter "en una aventura" de la que no sabe cómo va a salir.

CONVENCER CON DATOS

Asimismo, ha explicado que, una vez que el Ministerio publique el estudio informativo de la estación intermodal en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ayuntamiento lo colgará en su web municipal para que pueda ser consultado por cualquier ciudadano.

Independientemente, ha sido entregado ya a los consejeros de Gijón al Norte y también a los portavoces de los grupos municipales que no tienen representación en el mismo.

Además, se van a llevar a cabo una serie de reuniones, tanto con la oposición como con sociedad civil, para intentar llegar a un consenso, si no es por unanimidad, al menos que sea lo más mayoritariamente posible.

En este caso, ha adelantado que este miércoles se reunirá con las directivas de las federaciones de asociaciones vecinales de la zona urbana (FAV) y la rural ('Les Caseríes'), mientras que se convocará para el próximo día 25 al Consejo Social y se hará lo mismo, aún sin fecha determinada, con los Consejos de Distrito.

La alcaldesa ha indicado que su estrategia para intentar lograr ese consenso mayoritario a favor de la estación de Moreda será contar la verdad y los datos, "que son muy reveladores", ha apostillado.

Un consenso que deberá lograr, en todo caso, en pocos meses antes de que se adopte la decisión definitiva. Y si bien ya lo ha hablado con el Principado, ha señalado que aún no ha tenido ese debate con el Ministerio.

ESTACIÓN DE VIESQUES

Unido al Plan de Vías, y respecto al proyecto del 'metrotren', ha señalado que el Gobierno local tiene una postura "clarísima" respecto a que la estación de Viesques debe ser de pasajeros, con independencia de que se tenga que hacer una técnica también. A su juicio, es una parada "lógica" desde la perspectiva de la movilidad.

Sobre la estación intermedia de la plaza de Europa, ha indicado que el Ministerio hace una propuesta para que se sitúe más al Este, pero, en todo caso, ha apuntado que estaría a algo más de 800 metros de la estación intermodal, ya sea si se ubica en Moreda como frente al Museo del Ferrocarril.