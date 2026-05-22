Gijón: Martínez Salvador (Gobierno Local) critica el "enésimo ridículo" del PSOE por las obras de Príncipe de Asturias

El portavoz del Gobierno de Gijón y edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha llamado la atención este viernes sobre el hecho de que el Gobierno del Principado anunciara que iba a solicitar asumir la obra de la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias, para pocas horas después anunciar el secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano, que el Ministerio tenía intención de licitar la obra este mismo año.

"Gijón ha asistido hoy al enésimo ridículo del PSOE con respecto a las infraestructuras pendientes en Gijón", ha opinado Martínez Salvador, a través de unas declaraciones remitidas por el Ayuntamiento gijonés.

El edil ha remarcado que tras el anuncio del Gobierno regional, Santano, compañero de partido del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, "cerraba la puerta a esta posibilidad y decía lo que este Ayuntamiento lleva meses repitiendo, que los accesos al Puerto dependen del Ministerio y que hablar de humanizar Príncipe de Asturias sin tener una alternativa para los más de 1.000 camiones que pasan a diario es engañar a la ciudadanía".

Para Martínez Salvador, las declaraciones del secretario de Estado de este día en Gijón, donde asistió a un congreso de transporte, demuestran "la incapacidad del consejero Alejandro Calvo, ninguneado por sus propios compañeros de partido, y la inoperancia de la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí, que en su huida hacia adelante por los escándalos de Cerredo ha sido incapaz, en palabras del secretario de Estado, de confirmar al Ministerio si la alternativa de accesos a la infraestructura que preside le vale o no".

"El verdadero drama de todo esto es que mientras Calvo y Roqueñí se pelean por ver quién está menos capacitado para sus responsabilidades, los vecinos de zona Oeste continúan viendo pasar por delante de sus casas más de mil camiones al día", ha lamentado el concejal.

Por otro lado, respecto a las palabras de Santano acerca de que falta la confirmación del Ayuntamiento de la aprobación del proyecto de demolición del viaducto de Carlos Marx, han apuntado desde el Gobierno local que ese proyecto se firmó por el Gobierno municipal el pasado 6 de mayo y el convenio en el que se enmarca el pasado día 14.