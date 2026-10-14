Gijón: Martínez Salvador vincula el Plan PROA del Puerto a una estrategia electoral y pide a Roqueñí dimitir

El concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, interviene en el Pleno Municipal de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Gijón ha rechazado este miércoles una iniciativa de IU para solicitar a la Autoridad Portuaria que acuerde con el Ayuntamiento la puesta en marcha de mecanismos estables de colaboración para la implementación del Plan Estratégico de Reforma, Ordenación y Accesibilidad del Puerto (PROA).

Así ha sido con los votos a favor de IU y Podemos, en contra de Foro, PP y edil no adscrito y abstención del PSOE, en un debate que ha servido para poner de manifiesto la 'nula' relación entre Gobierno y Autoridad Portuaria.

El portavoz de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, ha visto este acuerdo necesario para garantizar la participación municipal, al menos, en el diseño y la definición de las actuaciones a desarrollar, al afectar a la fachada marítima y los terrenos portuarios en Jove.

Ha propuesto, también, tener en cuenta la participación ciudadana y el proyecto ganador del concurso de ideas para la remodelación de la fachada marítima de Fomento Poniente en 2021.

Suárez Llana ha criticado la "unilateralidad" de las decisiones del Puerto de Gijón y se ha quejado de la ausencia de mecanismos de colaboración con el Ayuntamiento. Algo que ha atribuido al "choque" entre administraciones. Ha recalcado, en este sentido, que si bien son ámbitos de titularidad portuaria, están incorporados "plenamente" a la ciudad.

El concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, por su parte, ha tildado este plan PROA de ejercicio "imaginativo de primer nivel" que se ha hecho con el correspondiente gasto público de recursos portuarios para servir de programa electoral. "Un plan sin un solo euro de previsión", ha agregado.

Además, siendo El Musel el puerto "más endeudado" de todos los de España, ha visto sorprendente que ahora anuncie un Plan que se va a desarrollar de aquí a mayo de 2027.

A su juicio, para favorecer la relación puerto - ciudad lo que tiene que hacer es dimitir su presidenta, Nieves Roqueñí, "como ya le pidió este Pleno Municipal", ha recalcado.

La portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, en su caso, ha sostenido que la ley ya recoge esa colaboración entre y ha reprochado a IU que no pida al Ayuntamiento lo mismo con Naval Azul.

Sobre el PROA, ha recalcado no es un plan aislado, sino que forma parte de una estrategia nacional dotado de financiación y ha asegurado que contempla mecanismos de cogobernanza.

Ha aprovechado, para criticar, que la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, vicepresidenta del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en todo el año 2026 no ha asistido a ninguna de las reuniones.

Por su lado, la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha lamentado que toda la fachada marítima de la ciudad tiene un estado "de obsolescencia considerable" y ha abogado por generar consenso entre administraciones.

CAMBIO CLIMÁTICO

No ha salido adelante, tampoco, con los votos en contra de Foro, PP y edil no adscrito, una iniciativa del PSOE para instar al Gobierno municipal a elaborar y aportar medidas para una adaptación a los efectos del Cambio Climático en la ciudad.

Para ello, se ha propuesto seguir la guía para la elaboración de planes locales de adaptación al Cambio Climático, publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El concejal socialista, Ramón Tuero, ha recordado que en el Pleno Municipal de septiembre de 2022 se llegó a aprobar una elaboración de un plan de actuación que debería redactarse en 2027 para ejecutar las medidas antes de 2030.

INICIATIVA REPETIDA

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha recalcado que "en ningún caso" el Gobierno anterior implementó medidas y estrategias y menos solicitó fondos europeos para su financiación. Tampoco, según él, el Ministerio publicó la guía para la elaboración de estos planes.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, en su caso, ha opinado que no deja de ser un desarrollo del plan de acción aprobado en el Pleno de 2022, si bien ha precisado que, desde entonces, se han diseñado políticas municipales sectoriales sobre este ámbito, como el plan de renaturalización urbana o el de residuos cero.

Por parte de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, esta ha apoyado la iniciativa, si bien ha acusado al PSOE de traerla a Pleno "descaradamente a rebufo de lo que proponemos las izquierdas". "Ni España ni Asturias, bajo mando socialista, han hecho suficiente para combatir la crisis climática", se ha quejado.

PATRIMONIO MUNICIPAL

Por otro lado, se ha rechazado, por los voto en contra de Foro, PP y edil no adscrito, una proposición presentada por el Grupo Municipal Podemos sobre la conservación del patrimonio arquitectónico municipal.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha pedido reforzar la vigilancia sobre el estado de conservación de los inmuebles incluidos en el Catálogo Urbanístico de Gijón y garantizar el cumplimiento efectivo del régimen sancionador establecido en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias.

También ha propuesto establecer mayores restricciones a la modificación de la estética, la configuración de los usos de los inmuebles catalogados especialmente en lo relativo a la construcción de recrecidos, potenciar la difusión y el conocimiento de los inmuebles comprendidos en el catálogo urbanístico mediante acciones culturales y educativas.

Suárez ha puesto de ejemplo el Palacete de Manuel del Busto, en la plaza de Europa, que, según ella, "se está dejando caer", teniendo el edificio protección integral en el Catálogo Urbanístico, y de forma igual con otros inmuebles.

Por ello, ha acusado al Gobierno local de estar "cruzándose de brazos" y ha pedido sancionar y de actuar subsidiariamente cuando sea necesario. También ha planteado que sea una autorización excepcional los recrecidos de edificios.

Suárez, al tiempo, ha alertado sobre la necesidad de proteger la fachada del Hogar de Ceares, pero el Ayuntamiento "unilateralmente decide que no".

Ha criticado que, por contra, el Gobierno se dedique a proteger un "mamotreto fascista", con alusión al monumento a los Héroes de Simancas, que el Ministerio de Memoria Democrática obligó a su retirada, pero no se dedica a proteger los edificios icónicos de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha recalcado que a la propiedad de estos inmuebles solo se le puede obligar al mantenimiento y conservación, si bien puede actuar el Ayuntamiento vía de ejecución subsidiaria.

"Los controles existen", ha defendido, a lo que ha agregado que hay al menos 40 expedientes abiertos de disciplina sobre inmuebles catalogados.

Ha visto imposible, eso sí, revisar el régimen de protección del Catálogo Urbanístico para establecer mayores restricciones sin llevar a cabo una modificación del vigente Catálogo.

En cuanto a los recrecidos en edificios catalogados, ha señalado que constituyen un instrumento destinado a garantizar la conservación de esos valores arquitectónicos y patrimoniales, preservar la imagen urbana y asegurar la aplicación de criterios homogéneos sobre el patrimonio edificado, aunque ha reconocido que hay algunos que están mejor resueltos que otros.

Por parte del PSOE, el concejal Tino Vaquero ha lamentado que el Ayuntamiento se limita a dejar la responsabilidad exclusivamente a manos de los particulares, sin una vigilancia "adecuada y periódica", según él, sobre ese patrimonio.

Sobre los recrecidos, Vaquero ha defendido que estos diseños no deben restar protagonismo a la fachada o el volumen original protegido.

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha visto necesario "reforzar la vigilancia, es necesario garantizar agilidad a la hora de exigir el cumplimiento del deber de conservación que tienen los propietarios de los inmuebles o de actuar de forma subsidiaria cuando incumplen".