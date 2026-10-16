Gijón: El presupuesto para 2027 de Medio Ambiente y Emulsa crece hasta casi los 70,8 millones

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles (en el centro), presenta los presupuestos de 2027 de sus áreas y Emulsa. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha presentado este viernes el presupuesto correspondiente a su Concejalía para 2027 más la Emulsa, que alcanza los casi 70,8 millones de euros.

En detalle, Emulsa contará con 58.395.500 euros y los servicios municipales de la Concejalía un total de 12.373.000 euros. Así lo ha indicado Pintueles, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

Al tiempo, ha aprovechado para poner de relieve el compromiso presupuestario "sólido y sin precedentes" del Gobierno actual, siendo 2027 el cuarto año consecutivo de crecimiento de los recursos destinados a políticas y servicios medioambientales.

En este sentido, ha expuesto de que de 53,8 millones de euros en 2023, último ejercicio del anterior Gobierno municipal de PSOE-Izquierda Unida, el presupuesto crece a los 70,8 millones de euros que se movilizarán en 2027 con el actual Gobierno de Partido Popular y Foro, es decir, 17 millones de euros más y un 32% de incremento en este mandato 2023-2027.

"Hoy Gijón cuenta con un mejor sistema de vigilancia y control de la protección del Medio Ambiente y de la salubridad pública", ha asegurado Pintueles, quien ha afirmado que la ciudad cuenta con más infraestructura verde y un patrimonio natural mejor conservado, así como con un funcionamiento más eficaz de los servicios operativos.

También ha reivindicado que Gijón cuenta con un modelo de gestión en materia de fauna urbana, bienestar animal y biodiversidad moderno y adaptado a la realidad del municipio.

Sobre el presupuesto, ha remarcado que supone el 15 por ciento del total de los 453 millones de euros que suma el presupuesto consolidado del Ayuntamiento.

Del presupuesto, el edil ha señalado que el Servicio Municipal de Calidad y Vigilancia Ambiental moviliza un total de 8.287.800 euros. Asimismo, ha aludido a los 5,5 millones de euros que se transfieren en el marco de la encomienda de gestión para las depuradoras.

Ha resaltado, más en detalle, los 267.600 euros destinados para labores de vigilancia y control mediante estudios y trabajos técnicos, así como la labor que se hace en el laboratorio de Medio Ambiente, todo ello para el seguimiento de los indicadores de sostenibilidad medioambiental sujetos a las ordenanzas municipales.

También ha citado los 300.000 euros que se van a destinar a la conservación, recuperación y mantenimiento de cauces fluviales, en el marco del convenio con Confederación Hidrográfica del Cantábrico, así como los 167.800 euros que se destinan a actividades de educación y concienciación ambiental.

Sobre esto último, se ha referido al Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva, al Observatorio Astronómico, al Apiario Municipal o a eventos y campañas divulgativas.

Dentro de las partidas presupuestarias en materia de gestión de fauna urbana, bienestar animal y fomento de la biodiversidad, estas suman un presupuesto total de 705.600 euros.

Pintueles ha destacado, en este sentido, los 331.000 euros destinados al Centro de Protección Animal; los 125.000 euros que se destinan para el cuidado y control de colonias felinas; los 195.000 euros que se dedican al servicio de control poblacional de aves en el casco urbano, así como a la gestión del núcleo zoológico aviar del parque de Isabel la Católica; y los 54.500 euros para las campañas de prevención de la avispa asiática.

Referente al Servicio Municipal de Parques y Jardines, las partidas suman 4.620.400 euros, siendo las principales: 545.800 euros para la reforma o la creación de nuevas zonas verdes; 556.000 euros para mejorar equipamiento e instalaciones en zonas verdes, incluida la renovación de juegos infantiles y biosaludables; 160.000 euros para arbolado y vegetación; y 324.000 euros del Servicio de Parques y Jardines a la ciudadanía.

Asimismo, ha resaltado la financiación del servicio de ayudas al baño para personas con movilidad reducida, que se presta en la playa de Poniente con más medios con más personal y con más destinatarios usuarios y el contrato para el cuidado y mantenimiento de los espacios naturales de las zonas rurales y periurbanas del concejo, en este caso con 1.392.400 euros.

EMULSA, EMPRESA "VIABLE"

Por otro lado, en cuanto a la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano (Emulsa), ha señalado que el próximo año movilizará más de 58 millones de euros, de los que la recogida de residuos suma 24 millones de euros.

También se va a mejorar los recursos destinados a la limpieza viaria y a la higiene urbana, con 12.142.000 euros y un incremento del 3,3 por ciento.

Según Pintueles, la partida que más crece de todo el presupuesto dentro de sus competencias es la destinada al mantenimiento de zonas verdes que ejecuta Emulsa a través de sus servicios de jardinería, con 10.291.000 euros y un incremento "muy notable" del 7,5 por ciento. Esto ha explicado que se debe al aumento de espacios y de zonas verdes que se han producido en este mandato.

También se mejora, "muy notablemente", a su juicio, los recursos destinados a la limpieza de colegios y edificios públicos municipales, situándose en 7.439.000 euros, casi un 6,5 por ciento más. En el caso de señalización viaria, la partida es de 615.000 euros, con un aumento del 2,2 por ciento.

Pintueles, asimismo, ha aprovechado para resaltar que Emulsa, a diferencia del mandato anterior, es una empresa "viable y completamente recuperada".

"Si en 2023 Emulsa acumulaba tres años en números rojos y 7,3 millones de euros en pérdidas, en 2026 la empresa ha dado beneficios por un importe ligeramente superior a los dos millones de euros", ha resaltado. De igual modo, se ha pasado de una plantilla media presupuestada de 612 operarios en 2023 a una previsión para 2027 de 751 operarios, (+23%).

Crece, además, la aportación del Ayuntamiento a Emulsa, de 24.300.000 euros en 2023 a los 30.200.000 euros en 2027, es decir, un incremento de financiación municipal de casi seis millones de euros (+24%). A esto ha sumado que de una cifra de negocios de la empresa municipal en 2023 de 14 millones de euros se estima que en 2027 será de 23,9 millones de euros, una diferencia de diez millones de euros (+72).

Preguntado por los proyectos de islotes verdes del Muro, el edil ha señalado que se ha avanzado "bastante". En este sentido, ha indicado que ya está redactado el proyecto y estará muy cerca de salir a licitación.

Sobre ello, ha apuntado que, previsiblemente, este año saldrá la contratación de las obras de dos de ellos, el del tramo de la calle de Ezcurdia y el del tramo de la calle Emilio Tuya. Con cargo a este proyecto de presupuestos de 2027, está también la partida de lo que sería la Isla Verde del Muro, que estaría delante del hotel Príncipe de Asturias, en la calle Manso, esquina con Canga Argüelles.