Gijón renueva el patinódromo de Moreda-Natahoyo y crea una nueva pista de hockey - GIJÓN

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Gijón ha culminado la reforma del patinódromo del Complejo Deportivo de Moreda-Natahoyo, una actuación en la que se han invertido cerca de 50.000 euros y que incluye la renovación de la pista de velocidad y la creación de un nuevo espacio para la práctica del hockey sobre patines y en línea.

La pista de velocidad, con una superficie de 1.430 metros cuadrados, volverá a estar disponible para su uso este lunes. Por su parte, la nueva pista de hockey, ubicada en el interior del óvalo y con unas dimensiones de 20 por 40 metros, estará operativa durante el mes de octubre, una vez se complete la instalación de las vallas y las porterías.

El concejal de Deportes y Educación y presidente del PDM, Jorge Pañeda, ha señalado que la actuación da respuesta a la necesidad de mejorar las condiciones de una instalación sometida a un uso intensivo y permite además ampliar los espacios disponibles para la práctica del hockey sobre patines. La pista de velocidad acoge también competiciones nacionales e internacionales.