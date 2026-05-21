Gijón: Reunión clave entre Ayuntamiento y FAV para reducir la burocracia en las fiestas vecinales

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GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio gijonés se reunirá este próximo lunes con la Federación de Asociaciones Vecinales de la zona urbana (FAV) para detallar la simplificación de trámites en la organización de las fiestas vecinales.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés, el encuentro contará con representación de las diferentes concejalías implicadas en esta cuestión.

Asimismo, han avanzado que el Gobierno local busca con esta reunión fomentar un espacio informativo donde los vecinos puedan resolver todas las dudas que hayan podido surgir sobre la simplificación de la normativa que rigen las celebraciones en barrios y parroquias.

En este sentido, desde el Consistorio se ha reivindicado el compromiso con estas celebraciones siempre y cuando se preserve su esencia vecinal y se apela a la coherencia de los representantes de la FAV a la hora de diferenciar y ponderar el sentido original de las fiestas de barrio sobre el legítimo interés de las empresas a las que recientemente se subcontratan estas citas.

"El ejemplo de que estamos en el camino correcto para preservar estas celebraciones y garantizar su desarrollo es la sintonía existente con la federación de fiestas 'Vive lo que sentimos'", han defendido desde el Gobierno local sobre la relación con un colectivo que agrupa a una quincena de asociaciones vecinales y comisiones de fiestas.

Dentro de la nueva normativa, que busca facilitar la tramitación de estas fiestas y conlleva la simplificación de todos los trámites, se incluye el compromiso de que, siempre y cuando las asociaciones presenten la documentación con dos meses de antelación, el Ayuntamiento no demorará más de quince días en conceder el permiso o solicitar los cambios pertinentes.

Con respecto a las fiestas con aforo superior a las 750 personas, el Consistorio proporcionará a las comisiones de festejos formación para manejar desfibriladores externos automáticos, necesarios para este tipo de eventos.

Además, también se ha nombrado a una técnico municipal para que sea la interlocutora con las asociaciones y generar así una relación más ágil.